Samuel Benjamín Arrieta Buelvas es mucho más que “el papá de Nicolás Arrieta”, aunque poco se han vinculado públicamente en los últimos años. Detrás del apellido que hoy vuelve a sonar con fuerza por la entrada del ‘influencer’ a ‘La casa de los famosos’, hay una trayectoria política, académica y pública que lo convirtió durante años en una figura reconocida del Congreso y del Concejo de Bogotá, así como en un actor clave en debates sobre derechos fundamentales y salud pública en Colombia.

Nacido el 15 de marzo de 1964 en San Juan Nepomuceno, Bolívar, Samuel Arrieta es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y cuenta con una maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Su vida pública comenzó incluso antes de ocupar cargos de elección popular: como estudiante universitario fue líder del movimiento de la “séptima papeleta”, que impulsó la Asamblea Constituyente de 1991 y abrió paso a la actual Constitución.

Desde esa época temprana quedó claro que su vocación estaba ligada a lo público. Fue representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario durante tres años y luego se desempeñó como asesor y secretario general de la Universidad Distrital entre 1993 y 1997. Allí dejó uno de sus primeros hitos concretos: fue gestor del proyecto que dio origen a la Facultad Tecnológica de Ciudad Bolívar, hoy una de las apuestas más grandes de educación pública en el sur de Bogotá.

Su salto a la política electoral se dio en 1997, cuando logró una curul en el Concejo de Bogotá por el Partido Liberal. Permaneció allí durante tres periodos consecutivos, entre 1997 y 2006, y en 2002 fue elegido presidente del Concejo. Esa etapa lo posicionó como un político de discurso técnico, con énfasis en lo institucional y en la regulación normativa.

Más adelante llegó al Senado de la República, donde estuvo en dos periodos: 2006–2010 y 2012–2014. En 2009 alcanzó uno de los cargos más relevantes de su carrera al ser elegido presidente de la Comisión Primera del Senado, encargada de reformas constitucionales y de la regulación de derechos fundamentales. Desde allí lideró y acompañó debates de alto impacto jurídico y político.

Entre sus proyectos más recordados están la iniciativa de gratuidad para la vasectomía y la ligadura de trompas, con el objetivo de promover la paternidad y maternidad responsables, y la norma que prohíbe la venta de antibióticos sin fórmula médica, medida enfocada en evitar problemas de salud pública asociados a la automedicación. Estos proyectos marcaron su perfil como un legislador más técnico que mediático.

En su recorrido político también hubo un cambio ideológico y de partido que no pasó desapercibido. Arrieta inició su militancia en el Partido Liberal, históricamente asociado a posturas más progresistas en algunos sectores, pero con el paso de los años se vinculó a Convergencia Ciudadana y luego al Partido de Integración Nacional (PIN), movimientos ubicados más hacia el centro y la centroderecha. Ese giro de bando fue interpretado por algunos como una adaptación al nuevo mapa político y por otros como una ruptura con sus orígenes ideológicos.

Además de su paso por el Congreso, fue asesor del entonces alcalde Enrique Peñalosa en la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde estuvo encargado de proyectos de ley relacionados con la capital, y también se desempeñó como ministro plenipotenciario y cónsul general ante el gobierno de la República Dominicana. En 2021 regresó a la política local al ser elegido concejal de Bogotá por Cambio Radical.

Cómo es la relación de Nicolás Arrieta y su papá

Más allá de los cargos y los partidos, Samuel Arrieta ha hablado con franqueza sobre su relación con su hijo más conocido, Nicolás Arrieta, uno de los primeros ‘youtubers’ colombianos y hoy participante de ‘La casa de los famosos’. En una entrevista con El Tiempo, el exsenador dejó claro que el vínculo entre ambos está marcado por el respeto y la independencia.

“Ya es un hombre de 32 años en esta época, bastante independiente. Tengo una relación muy cercana de padre e hijo, cada vez menos, porque los hijos cogen caminos y se vuelven padres de sus propias aspiraciones o frustraciones”, dijo Arrieta, al explicar cómo ha evolucionado su relación con Nicolás con el paso del tiempo.

También fue enfático en marcar una frontera entre su vida política y la carrera de ‘influencer’ de su hijo: “Nicolás es un joven de una época muy independiente en sus temas; procura no mezclar la política con sus cosas. Yo lo respeto profundamente: ni yo me involucro en esos contenidos ni él en la política”.

Samuel Arrieta reconoce que Nicolás ha sido polémico, pero lo asume como parte de una generación distinta: “Los ‘influencers’ tienen una forma muy sui géneris de llamar la atención… pero la verdad, esos son temas muy autónomos. Yo jamás me he metido en eso; no me interfiere para mal en las cosas políticas”.

Incluso recuerda con humor cómo subestimó los inicios de su hijo en el mundo digital: cuando Nicolás tenía apenas 13 años y hablaba de hacer radio por internet, él se burlaba porque tenía menos seguidores que su propio Facebook. Años después, Nicolás se consolidó como creador de contenido, estudió cine en Buenos Aires y construyó una carrera que lo llevó a la televisión nacional.

“Lo admiro. No tenemos una relación de estar hablando todos los días. Él vive aparte, independiente… pero profundamente lo respeto”, concluyó el exsenador.

