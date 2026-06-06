La semana musical llega con colaboraciones de alto perfil, nuevos álbumes y varios movimientos que mantienen encendida la conversación en la escena latina. En esta edición de La Corte, el pódcast musical de Pulzo, el protagonismo recae sobre figuras consolidadas del urbano, pero también sobre artistas emergentes que siguen ganando terreno.

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Entre lo más top, destaca el regreso de Maisak y Nicky Jam con ‘Con Amor’, una colaboración que vuelve a reunir a dos nombres que ya habían demostrado química musical. También sobresale el nuevo álbum ‘Aguacero’ de Llane, proyecto con el que el artista colombiano abre un nuevo capítulo en su carrera.

Otro de los lanzamientos que llama la atención es ‘Noche Without You’, donde Skrillex comparte estudio con Feid, en una combinación que conecta la electrónica global con el sonido latino actual. La lista se completa con ‘AbusadOra’, colaboración entre Yorghaki y Beéle.

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El top de La Corte

En las apuestas urbanas, Altafulla presenta ‘Detallitos de la USA’, mientras Ozuna estrena ‘Mi yo de antes’. También aparece ‘Sorry’, canción que une a Soley y Juan Duque.

Por su parte, Baby Rasta y Gringo lanzan ‘Visión’, reafirmando su vigencia dentro de la música urbana. A ellos se suman Los Brokis con ‘Chiki Choka’ y Brray con ‘Casino’.

Para tener en cuenta

En el apartado de propuestas para tener en el radar, MACA y GERO presentan ‘Lo que queda en el aire – Live Sessions’. También sobresale ‘Te juro que no’, colaboración entre Aterciopelados y Enrique Bunbury, una unión que conecta dos referentes del rock en español.

La lista continúa con el álbum ‘Dinner Party’ de Niall Horan y el lanzamiento de ‘Lo que no sabes tú’ por parte de Danny Polo.

La agenda de La Corte

En cuanto a eventos, el festival RITVALES 2026 ya inició su etapa de venta general y más de 5.000 asistentes aseguraron su entrada para las jornadas del 31 de octubre y 1 de noviembre en Medellín.

Además, hay expectativa alrededor de Ryan Castro. En las últimas horas aparecieron vallas publicitarias relacionadas con el artista en Cali y Bucaramanga, lo que ha despertado especulaciones entre sus seguidores sobre un posible anuncio en las próximas semanas.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.