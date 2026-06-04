Bogotá fue escenario de una muestra de la riqueza cultural del Pacífico colombiano durante el lanzamiento nacional de la edición 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Cerca de 1.500 personas asistieron a las dos jornadas que tuvieron lugar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde se presentó oficialmente el concepto de ‘La Casa Grande del Pacífico’.

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El encuentro permitió que el público capitalino disfrutara de algunas de las expresiones musicales más representativas de esta región del país. Sobre el escenario estuvieron Mokumba, Ensamble Chirimía, Patacoré, Chirimía Timbisón y Mangle Sonoro, agrupaciones ganadoras del concurso musical 2025 en las cinco modalidades del festival.

Durante las presentaciones, los asistentes conocieron una muestra de las sonoridades tradicionales y contemporáneas que caracterizan al Petronio Álvarez, considerado una de las plataformas culturales más importantes de América Latina por su aporte a la preservación y difusión de las tradiciones afrocolombianas.

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Según informó la Alcaldía de Cali, este lanzamiento nacional hizo parte de las actividades previas a la celebración de los 30 años del festival, una edición especial que se llevará a cabo entre el 9 y el 17 de agosto en la capital del Valle del Cauca.

“Lo que vivimos en Bogotá confirma que el Petronio trasciende escenarios y territorios, porque logra conectar a miles de personas con la riqueza cultural del Pacífico colombiano desde la música, la memoria y la identidad. Esta edición 30 es una celebración histórica, una reafirmación de nuestro compromiso con la salvaguarda, la circulación y la proyección de las tradiciones afrocolombianas hacia el mundo”, afirmó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

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Más allá de los conciertos, el público también tuvo la oportunidad de acercarse a las expresiones que complementan la experiencia del festival. Portadoras y portadores de tradición compartieron conocimientos relacionados con bebidas ancestrales, estética afro, moda y otras manifestaciones culturales propias de las comunidades del Pacífico.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, la edición conmemorativa tendrá como eje central el concepto ‘La Casa Grande del Pacífico’ dialoga con el mundo, desde la raíz. Esta narrativa busca reconocer al festival como un espacio donde convergen la memoria, la música, la cocina tradicional, los saberes y las expresiones culturales que han dado identidad a generaciones de habitantes de esta región.

Otro de los anuncios destacados durante el lanzamiento fue la presentación de la Cumbre Global de Afrodiasporidad, una iniciativa que busca posicionar a Cali como un punto de encuentro entre África, el Caribe y las Américas. La apuesta contempla espacios de diálogo cultural, académico y económico entre territorios vinculados por la diáspora africana.

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Con este paso por Bogotá, el Festival Petronio Álvarez fortaleció su presencia fuera del Pacífico colombiano y ratificó su papel como una de las principales vitrinas para las tradiciones afrodescendientes del país.

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