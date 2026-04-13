El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) arranca su edición número 65 este 14 de abril con una fiesta que promete sacudir el Patio de Banderas del Centro de Convenciones. Desde las 7:00 p. m., los residentes y visitantes tienen una cita con el Séptimo Arte en una jornada que busca la integración de toda la ciudadanía mediante el acceso gratuito.

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La gran estrella de la velada será la cinta brasileña ‘Feito Pipa’, bajo la dirección de Allan Deberton. Esta producción aterriza en suelo colombiano precedida por un éxito rotundo en el Festival de Cine de Berlín, donde obtuvo el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado. La elección de este filme no es producto del azar, pues Brasil destaca como el País de Honor de la Industria en esta entrega del certamen.

La trama nos presenta a Gugu, un pequeño de 11 años que lucha por mantener su hogar mientras la memoria de su abuela se desvanece, ofreciendo un relato cargado de identidad y sensibilidad que conmoverá a los asistentes.

Pero el cine no es lo único que brillará bajo las estrellas. El cielo cartagenero también se verá iluminado con un ‘show’ de drones con luces RGB, efectos láser y una secuencia piromusical que marcarán el punto de partida de esta semana cultural. Los organizadores estiman la asistencia de unas 1.500 personas, quienes presenciarán un despliegue visual sin precedentes en la ciudad amurallada. La idea es que nadie se quede por fuera de esta experiencia que une la tradición fílmica con la innovación tecnológica.

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¿Cómo asistir al evento inaugural de la FICCI?

Para quienes deseen asistir, el FICCI ha dispuesto accesos específicos para facilitar los ingresos. Los acreditados deben acceder por la zona frente a la Iglesia de la Tercera Orden, mientras que el público general tiene su entrada habilitada por el emblemático Camellón de los Mártires. Es fundamental llegar con bastante tiempo de antelación, ya que la entrada es libre hasta completar el aforo total del recinto. No diga que no le avisamos: si llega tarde, le tocará verlo desde lejos.

Este encuentro marca el comienzo de seis días cargados de proyecciones y charlas en distintos rincones de la ciudad. El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) mantiene su firme apuesta por llevar las historias a las comunidades más vulnerables a través de su programa ‘Cine en los Barrios’, donde también se proyectará la película ‘Feito Pipa’.

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