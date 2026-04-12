Una finca en Fusagasugá está dando de qué hablar por estos días, luego de que en una página de amantes de los caballos publicaran una propiedad que fue del cantante Yeison Jiménez.

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“Andamos en una propiedad que en su momento fue de Yeison Jiménez y que le abrió las puertas en la región del Sumapaz y que hoy está en venta”, dice la personas que la muestra para su venta.

Muchas personas interpretaron, al parecer erróneamente, que la familia del cantante ya había empezado a vender estas propiedades. Sin embargo, lo que parece ser es que esta vivienda fue del músico, pero la vendió mucho antes de fallecer. No obstante, los vendedores se están apalancando de que sí perteneció a Yeison Jiménez para ofrecerla.

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Y es que la vivienda es extremadamente lujosa. La vivienda principal, pues tiene una segunda casa para los cuidadores, está compuesta de dos plantas, varias habitaciones con excelentes acabados y baños muy cómodos. Pero lo que más llama la atención de esta vivienda es que tiene una gran zona de caballos.

Cabe recordar que Yeison Jiménez era un amante de los caballos y hasta dejó como herencia una exitosa pesebrera, además de varios negocios vinculados al negocio de los equinos.

En el video que se ha hecho viral, muestran cómo es este lugar creado y adecuado para tener a varios caballos. Estas son las imágenes:

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