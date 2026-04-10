Hablar de No Te Va Gustar es referirse a una de las agrupaciones más queridas del rock en español en Colombia.

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(Vea también: No Te Va Gustar la reventó festejando sus 30 años en Bogotá, muy lejos de decir ‘Chau’)

A lo largo de los años, la banda ha construido una relación especial con el público colombiano, que responde masivamente en cada visita. Bogotá, en particular, se ha convertido en una de sus plazas más fuertes.

Ese vínculo se traduce en conciertos donde el público no solo escucha, sino que canta cada canción como si fuera propia.

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NTVG: un repertorio lleno de himnos que se cantan a todo pulmón

Uno de los grandes atractivos del ‘show’ de No Te Va Gustar es su repertorio, cargado de canciones que ya son clásicos del rock latino.

Temas como ‘Chau’, ‘Ese maldito momento’ y ‘Tan lejos’ suelen ser infaltables y generan uno de los momentos más emotivos del concierto.

A esto se suman canciones más recientes que mantienen vigente a la banda y le dan frescura al espectáculo.

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Producción de alto nivel y experiencia en vivo

El concierto cuenta con la producción de Páramo Presenta, una de las empresas más importantes del país en la organización de eventos musicales.

Esto garantiza una experiencia sólida en términos de sonido, logística y puesta en escena, aspectos clave para disfrutar plenamente del show.

Además, los conciertos de NTVG se caracterizan por su energía en vivo, con una banda que conecta de principio a fin con el público.

No Te Va Gustar: un plan imperdible para los amantes del rock en español

Más allá de ser un concierto, la presentación de No Te Va Gustar en Bogotá se perfila como una experiencia colectiva, en la que miles de personas se reúnen alrededor de la música.

Para los fanáticos del rock en español, es una oportunidad de ver a una banda consolidada, con trayectoria y un repertorio que ha marcado a varias generaciones. Todo apunta a que será una noche cargada de emoción, nostalgia y mucha música en vivo.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.