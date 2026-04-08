Grupo Firme vuelve a mover las coordenadas del regional mexicano con “Cabrón y Medio”, un lanzamiento que no solo amplía su repertorio, sino que deja ver con claridad hacia dónde están llevando su propuesta artística. Estrenada el pasado 2 de abril, la canción marca un paso decisivo en su evolución.

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Lejos de sentirse como un experimento aislado, esta transición revela una evolución consciente, en la que la agrupación explora nuevas texturas sonoras sin desprenderse de la identidad emocional que los ha convertido en un fenómeno transversal en América Latina. “Cabrón y Medio” se sostiene sobre una narrativa íntima, atravesada por el despecho, la memoria afectiva y esas historias que no terminan de cerrarse.

Desde ahí, conecta de forma directa con el público, apelando a códigos profundamente reconocibles en la cultura popular latina. Este lanzamiento también dialoga con una nueva etapa estética y conceptual para la banda. En esta propuesta, Eduin Caz porta un traje de charro, reforzando una reinterpretación contemporánea de los símbolos tradicionales mexicanos que atraviesa la imagen, la puesta en escena y la identidad visual del grupo, proyectando una versión más madura y ambiciosa.

En lo autoral, la canción se nutre de la sensibilidad de Joss Favela, una de las plumas más respetadas del género en la actualidad, cuya capacidad para traducir emociones complejas en historias cercanas potencia el alcance del tema. El impacto no se hizo esperar. La canción tuvo su primer encuentro con el público en vivo durante la primera de dos presentaciones con entradas agotadas en Chile, donde el tema fue recibido como si llevara años en el repertorio, confirmando la conexión inmediata que Grupo Firme logra construir con su audiencia.

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Con ese impulso, la gira sigue avanzando por la región con una parada en Bolivia antes de aterrizar en Colombia, un territorio clave dentro de su expansión. Medellín será el punto de partida de una serie de nueve conciertos en el país, a los que se suman nuevas ciudades como Ibagué y Barranquilla: el 13 de junio en el Néctar Arena y el 31 de julio en la explanada Puerta de Oro, respectivamente.

Se trata de una apuesta que no solo habla de su capacidad de convocatoria, sino también del gran momento que atraviesa el regional mexicano en el mercado colombiano. “Cabrón y Medio” no es simplemente un nuevo sencillo. Es una señal clara de evolución. Grupo Firme está ampliando su lenguaje, redefiniendo su alcance y consolidando una narrativa que ya no solo pertenece a México, sino a toda América Latina y en ese recorrido, Colombia ocupa un lugar central.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.