Así como hay momentos de irreverencia en formatos de entretenimiento, una particular situación se presentó durante uno de los programas de Caracol Radio este viernes 10 de abril.

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Michelle Arévalo se sinceró por lo que parecía indiferencia y, a las 2:54 de la tarde, les explicó a sus colegas una realidad personal que la aquejaba en medio de la transmisión del programa ‘Dos puntos’.

“Lo que pasa es que estoy poseída por la gripa, pero tengo un entusiasmo que ustedes no se imaginan”, aclaró, en una jornada en la que Vanessa de la Torre estuvo ausente en las cabinas.

En ese momento, Antonio Casale encaró a su compañera en vivo y le soltó una pregunta tajante luego de que reconoció que estaba enferma en un sitio en el que era posible el contagio al resto.

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“¿Le parece correcto venir con gripa?”, le reprochó, entre chiste y chanza, junto a la editora Carolina Trinidad, con quienes fueron los únicos presentes en un formato que también integra el periodista Juan Fraile.

Lo cierto es que Casale fue mucho más allá en su señalamiento a Arévalo. “Muy noble su confesión, pero qué necesidad”, aseguró y añadió con sarcasmo: “Lo bueno es que las cabinas son cerradas”.

La periodista de Caracol Radio ofreció un parte de tranquilidad ante una posibilidad de contagio a sus dos compañeros de transmisión durante el viernes 10 de abril. “No, tranquilos, yo estoy bien lejos y no les va a pasar nada”, sentenció.

Este tipo de interacciones en tono jocoso son comunes, al punto que Vanessa de la Torre se le plantó a Casale recientemente como parte de la dinámica de conversaciones en el formato.

Lo cierto es que hubo una escena particular que los usuarios en el chat de la transmisión en YouTube no pasaron por alto y es que el comentarista deportivo tomó distancia y se alejó al momento de salir para evitar el paso cerca a Arévalo, hecho que quedó en cámaras a las 2:58 p. m.

‘Dos Puntos’ es un formato informativo centrado en contexto, análisis y debate con una dosis de cultura, y la participación de Arévalo complementa la diversidad de miradas del equipo.

¿Quién es Michelle Arévalo?

Michelle Arévalo es una periodista, presentadora de televisión, locutora de radio y columnista colombiana con una trayectoria versátil que la ha posicionado como una de las voces informativas más activas del país en el ámbito digital y los medios tradicionales.

Según su perfil oficial de Instagram, donde acumula cerca de 49.000 seguidores, Arévalo se desempeña como periodista, TV Host, locutora de Caracol Radio en el programa ‘Dos Puntos’ y columnista de El Espectador, con énfasis en gastronomía y turismo. También es embajadora de ISMM Colombia.

Desde enero de 2026, con la histórica fusión entre Caracol Radio y La W, Michelle Arévalo hace parte del equipo del programa Dos Puntos, el nuevo espacio de análisis y debate de la nueva Caracol Radio que se emite entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m., junto a Vanessa de la Torre, Juan Fraile y Antonio Casale.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Michelle Arévalo Zuleta es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y estuvo vinculada a Caracol Radio, donde construyó parte importante de su carrera periodística.

Su trabajo abarca la información política y de actualidad en radio, el periodismo de estilo de vida con énfasis en gastronomía y turismo en medios escritos, y la presentación en televisión, lo que la convierte en un perfil multimedia poco común en el periodismo colombiano.

¿Cómo evitar el contagio de gripa en un lugar cerrado?

Evitar el contagio de gripa en lugares cerrados es un desafío que requiere la combinación de hábitos personales y el control del entorno compartido. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la medida más efectiva para reducir la propagación de virus respiratorios es mantener una ventilación adecuada.

Abrir ventanas y puertas, incluso por periodos breves, permite que el aire fresco diluya la concentración de partículas virales en suspensión, disminuyendo drásticamente la probabilidad de inhalar gotas contaminadas provenientes de otras personas presentes.

De acuerdo con las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la higiene de manos sigue siendo un pilar fundamental de prevención en 2026. Es necesario lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes de ingerir alimentos o tocarse la cara.

Si no se dispone de lavamanos, el uso de desinfectante con al menos un 60 % de alcohol es una alternativa válida para neutralizar el virus de la influenza que puede estar depositado en superficies de uso común como pomos o teclados.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia enfatiza el uso de la etiqueta respiratoria para proteger a la comunidad en espacios laborales o familiares. Esto implica cubrirse la boca y la nariz con el pliegue interno del codo al toser o estornudar.

Además, las autoridades sanitarias recomiendan el uso de tapabocas en interiores si se presentan síntomas leves o si se convive con personas vulnerables, ya que esta barrera física retiene la mayoría de las gotas respiratorias infecciosas antes de que se dispersen en el ambiente cerrado.

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que la vacunación anual es la herramienta de prevención primaria más potente contra complicaciones graves.

Mantener el esquema de vacunación al día para la temporada 2025-2026 refuerza el sistema inmunitario, facilitando una respuesta rápida del cuerpo ante la exposición.

Si una persona presenta malestar, la recomendación oficial es el aislamiento voluntario para cortar la cadena de transmisión y permitir una recuperación segura sin poner en riesgo a los demás integrantes del lugar.

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