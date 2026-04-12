En medio de delicadas situaciones de orden público en Colombia, un crimen que se presentó en el lujoso hotel de Natalia Reyes en Cartagena durante Semana Santa tuvo un nuevo capítulo.

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La actriz reaccionó, por medio de un comunicad del Fénix Beach Cartagena, al asesinato de José Danilo Oviedo Chacón, conocido con el alias de ‘El Patrón’ o ‘El Enano’ en ese establecimiento.

“En Fénix Beach Cartagena llevamos 10 años sembrando vida en la isla de Tierra Bomba, generando más de 150 empleos formales, trabajando con y por la comunidad de Punta Arena, reforestando, siendo refugio de muchos animales y construyendo una familia que cree en el turismo responsable y consciente”, indicó en la primera parte del texto.

De hecho, fue la oportunidad para expresar agradecimiento a quienes los han apoyado en medio de esa realidad actual. “Es precisamente en momentos como estos cuando sale a relucir lo mejor de la esencia humana, nos sentimos profundamente conmovidos por la resiliencia de nuestro equipo, la solidaridad de nuestros aliados y el cariño de huéspedes y amigos. Gracias por creer. Por ser parte de una comunidad que se rehúsa a alimentar cualquier tipo de violencia y que sabe que Colombia es mucho más que sus dificultades”.

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Lo cierto es que el mensaje sirvió como respuesta a los incidentes y se refirió a cómo se ha asumido al interior del negocio el crimen que se presentó en el hotel de Reyes en la tarde del domingo 5 de abril de 2026.

“Recientemente se presentó frente a nuestras instalaciones un doloroso incidente de orden público protagonizado por visitantes externos y ajeno a nuestra operación. Una situación que nunca hubiéramos querido vivir, que nos recordó la vulnerabilidad pero sobre todo la importancia de seguir trabajando por un país lleno de oportunidades, seguridad y bienestar para las nuevas generaciones”, señaló documento.

Precisamente, a pesar de las complicaciones propias de un incidente de este tipo, el comunicado del establecimiento liderado por la actriz expuso la decisión de seguir en funcionamiento a pesar del cierre temporal ordenado por las autoridades.

“Fénix Beach es un lugar para renacer. Una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Hemos vivido momentos inolvidables y superado también muchas adversidades, pandemia, dos frentes fríos que en menos de un mes destruyeron gran parte de las instalaciones, etc… pero aquí seguimos, trabajando con amor y dedicación, con arena entre los dedos y ganas de seguir creando mucha magia. Cartagena y Tierra Bomba son vida y seguiremos trabajando para que florezcan”, sentenció.

¿Qué pasó en hotel de Natalia Reyes en Cartagena en Semana Santa de 2026?

El hotel Fénix Beach, conocido por pertenecer a Natalia Reyes y ubicado en la isla de Tierrabomba frente a Cartagena, fue el escenario de uno de los hechos de sangre más impactantes de la Semana Santa 2026.

El caso ocurrió en horas de la tarde del domingo 5 de abril de 2026, cuando José Danilo Oviedo Chacón, conocido con el alias de ‘El Patrón’ o ‘El Enano’, fue asesinado en la zona de playa del establecimiento. En el sitio se encontraban entre 20 y 30 personas que compartían y consumían bebidas alcohólicas.

Investigadores señalan que Oviedo Chacón habría llegado al lugar en compañía de su pareja y dos hijos. Además de la hipótesis de una riña, existe una versión de una llamada y una invitación previa de otro presunto capo del narcotráfico, lo que habría llevado a la víctima al sitio.

José Danilo Oviedo Chacón era señalado como un presunto articulador de rutas de narcotráfico en la costa Caribe, con vínculos con estructuras criminales del Catatumbo. Su trayectoria criminal se remontaba a más de 15 años y tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes desde 2013.

Las autoridades de Cartagena ordenaron el cierre temporal del hotel Fénix Beach por 10 días, entre el 6 y el 16 de abril de 2026. La suspensión se debió a que el establecimiento operaba sin registro vigente ante la Cámara de Comercio y sin la documentación sanitaria exigida por la normativa local, según el artículo 92 de la Ley 1801.

La actriz Natalia Reyes, reconocida internacionalmente por Terminator: Dark Fate, no se había pronunciado públicamente sobre el cierre de su hotel, hasta el mencionado comunicado en el que confirmó que su negocio sigue abierto.

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