Las autoridades ordenaron el cierre temporal del exclusivo hotel Fénix Beach, reconocido por ser propiedad de la actriz colombiana Natalia Reyes, tras el asesinato de un hombre señalado de tener presuntos vínculos con el narcotráfico en una playa privada de la isla de Tierrabomba, frente a Cartagena.

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La medida fue adoptada luego del homicidio de José Danilo Oviedo Chacón, alias El Patrón, ocurrido el domingo 5 de abril de 2026 en medio de turistas nacionales y extranjeros que disfrutaban del puente de Semana Santa. La clausura preventiva tendrá una duración de diez días, entre el 6 y el 16 de abril, mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas.

Según explicó la Policía Metropolitana de Cartagena, el establecimiento turístico operaba sin registro vigente ante la Cámara de Comercio y tampoco contaba con la documentación sanitaria exigida por la normativa local, situación que motivó la aplicación de sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

La Policía Metropolitana de Cartagena explicó que la suspensión, vigente entre el 6 y el 16 de abril de 2026, responde a que el establecimiento operaba sin registro ante la Cámara de Comercio ni la documentación sanitaria exigida por la normativa local, “de acuerdo al artículo 92 #16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, ley 1801″.

Un crimen que rompió la calma del exclusivo destino

El asesinato ocurrió hacia las 3:30 de la tarde, cuando la tranquilidad habitual del lugar fue interrumpida por disparos. Testigos relataron que varios hombres llegaron en una lancha rápida hasta la playa y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la víctima. Sin embargo, la versión dada por las autoridades en su momento, es que otros testigos dijeron que todo sucedió como consecuencia de una riña provocada por el consumo de alcohol.

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El ataque generó escenas de pánico entre visitantes que celebraban el Domingo de Resurrección. Familias, turistas extranjeros y trabajadores del sector tuvieron que evacuar rápidamente mientras los responsables escapaban nuevamente por vía marítima, una característica que ha complicado las labores investigativas.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Gelver Yecid Peña Araque, indicó inicialmente que el hecho fue catalogado como un posible episodio de intolerancia derivado del consumo de alcohol. Sin embargo, otras líneas investigativas apuntan a un posible ajuste de cuentas dentro del mundo del narcotráfico.

Las autoridades confirmaron que Oviedo Chacón recibió al menos dos disparos en la cabeza a corta distancia, lo que le ocasionó la muerte inmediata. En la arena fueron halladas vainillas calibre 9 milímetros que ahora hacen parte del material probatorio.

(Vea también: Los dos políticos que Natalia Reyes tiene vetados en su hotel)

Cámaras de seguridad y sospechas alrededor del caso

Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es que los administradores del hotel no entregaron de inmediato los registros de las cámaras de seguridad, aseguró Infobae. Por esta razón, el CTI de la Fiscalía realizará una solicitud formal para acceder a los videos, considerados clave para reconstruir la llegada y salida de los implicados.

El acceso a Tierrabomba únicamente puede hacerse por vía marítima, lo que convierte cada desplazamiento en una pista potencial para esclarecer el crimen.

Investigadores también analizan una versión según la cual alias El Patrón habría sido citado previamente al lugar por un supuesto conocido del mundo criminal, con quien pretendía “hacer las paces”. Testigos aseguran que antes del ataque hubo discusiones y amenazas directas contra la víctima.

Quién era alias “El Patrón”

José Danilo Oviedo Chacón, también conocido como El Enano o El Viejo, figuraba desde hace años en reportes judiciales por delitos relacionados con narcotráfico.

Según información periodística regional, era considerado un “capo invisible”: un operador criminal de bajo perfil público pero con gran influencia logística en rutas internacionales de droga hacia Centroamérica y Europa.

Fue capturado en 2013 durante la llamada Operación Monterrey, acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Reportes de inteligencia lo vinculaban con estructuras asociadas a alias Megateo y Chucho Mercancía, además de presuntos nexos recientes con el grupo delincuencial Los Costeños.

Fuentes investigativas sostienen que su muerte podría estar relacionada con millonarias pérdidas derivadas de cargamentos de cocaína incautados en meses recientes, lo que habría desencadenado retaliaciones internas.

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