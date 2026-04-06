La tranquilidad de Isla de Tierra Bomba se vio violentamente interrumpida en la tarde del domingo 5 de abril, en pleno cierre de la Semana Santa, tras un ataque sicarial que dejó un hombre muerto en una de las zonas más exclusivas del sector turístico.

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El hecho ocurrió en Fénix Beach, donde hombres armados llegaron en lancha hasta la orilla y abrieron fuego contra la víctima, desatando el pánico entre turistas y visitantes que se encontraban en el lugar.

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Horas después del ataque, las autoridades confirmaron que el hombre asesinado sería José Danilo Oviedo Chacón, conocido con el alias de ‘El Patrón’, quien, según reportes, tendría un amplio historial ligado al narcotráfico en la región Caribe.

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De acuerdo con antecedentes policiales, su nombre ya había sido mencionado en 2013 en investigaciones relacionadas con redes que conectaban a alias ‘Megateo’ con estructuras dedicadas al procesamiento y envío de droga hacia Centroamérica y Europa.

Según información conocida por medios como El Sentir de la Costa y Organized Crime and Corruption Reporting Project, Oviedo Chacón habría tenido vínculos con organizaciones como el Clan del Golfo y el EPL.

Ese mismo año fue capturado por, presuntamente, liderar una estructura criminal. Sin embargo, versiones cercanas indican que en años recientes se movía con un esquema de seguridad robusto y mantenía presencia en ciudades como Barranquilla, donde tendría negocios y círculos de influencia.

El crimen generó mayor impacto por el lugar donde ocurrió. Fénix Beach es un reconocido punto de encuentro de figuras del entretenimiento y suele ser escenario de eventos exclusivos, especialmente en la antesala del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Incluso, el sitio ha sido relacionado con el entorno de la actriz Natalia Reyes, lo que incrementa la visibilidad del hecho, esto según el programa ‘La corona TV’.

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Testigos aseguran que el ataque ocurrió en cuestión de minutos: los sicarios llegaron por mar, dispararon y huyeron sin dejar rastro, lo que evidencia un alto nivel de planificación.

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Las primeras versiones apuntan a un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas por rutas del narcotráfico y control de negocios ilícitos en la región.

Las autoridades adelantan operativos para identificar y capturar a los responsables, mientras recopilan testimonios y analizan material de seguridad para esclarecer los móviles del crimen.

El caso vuelve a poner en evidencia los desafíos en materia de seguridad, incluso en zonas consideradas exclusivas y altamente vigiladas del Caribe colombiano.

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