Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El fotógrafo e ‘influencer’ Sebastián Moreno denunció que fue víctima de un intento de robo mientras se encontraba en un establecimiento de comida en Girardot.

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El hecho ocurrió cuando el creador de contenido compartía en un local, luego de salir a buscar un lugar recomendado. Según relató, un hombre llegó en motocicleta y, de manera sorpresiva, le jaló la cadena que llevaba puesta. En un primer momento, Moreno pensó que se trataba de un conocido o un seguidor que intentaba saludarlo, lo que retrasó su reacción.

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Sin embargo, al percatarse de la situación, reaccionó rápidamente, lo que impidió que el delincuente lograra cometer el hurto. Como resultado, la cadena solo sufrió daños menores.

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😡😡 “Al amigo ladrón…robar no está bien…deberia dedicarse a otra cosa…! Así se refirió el famoso fotógrafo e influencer Sebastian Moreno tras ser víctima de los ladrones en la ciudad de Girardot mientras degustaba de unas salchipapas en un establecimiento comercial. ⬇️⬇️ pic.twitter.com/qcDCTZUAdz — Cve Noticias (@CvePrensa19116) July 18, 2026

Aunque el robo no se concretó, el ‘influencer’ decidió compartir lo ocurrido en redes sociales con un tono anecdótico. En el video mostró la joya que intentaron arrebatarle y relató la experiencia junto a Julián Pinilla, otro creador de contenido que lo acompañaba en ese momento.

Finalmente, Moreno hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta y tomar precauciones para evitar ser víctima de este tipo de hechos.

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