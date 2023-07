El generador de contenido y fotógrafo Sebastián Moreno se dedica a retratar a personas que se encuentra en la calle y a las que considera tienen estilo y se visten de una forma muy llamativa.

Según ha explicado en varias ocasiones, para él la belleza es diversa. Altos, delgados, bajitos, castaños, con pecas, cabello largo, sin pelo, etc. Independientemente de las facciones, raza o modos de vestir, el ‘ifluencer‘ busca sus mejores ángulos y capta rostros muy particulares.

Bajo el lema, “le tomo fotos a gente con mucho estilo” y con su risa peculiar, se ha vuelto muy famoso en Colombia, además por ayudar a persona que lo necesitan. Tanto así, que otros creadores de contenido lo han tomado como referente para realizar parodias basadas en su forma de trabajo.

Por estos días, el dinámico joven tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para, según él, mejorar su vida. Se trata de un Sleeve gástrico, un procedimiento que combate la obesidad de manera radical, incluso es uno de los más efectivos que existen en la actualidad. Este método consiste en reducir el tamaño del estómago en un 80 % .

De esta manera, el estómago adquiere forma de tubo consiguiendo una restricción de la cantidad de alimentos que se ingiere pero sin dejar de absorber todos los nutrientes consumidos. Además, la extirpación parcial del estómago hace que el paciente segregue menos ghrelina, una hormona reguladora del apetito, con lo que disminuye la ansiedad por comer.

En un video que grabó para sus redes sociales, explicó que se siente muy contento, ya que esto le va a ayudar a controlar su manera de comer que poco a poco le estaba llevando a un abismo.

“Estoy feliz, era un cambio necesario, un cambio por mi salud porque he venido sufriendo a lo largo de los años. Y llegó un punto de mi vida en el que me dije, si no paro ahora, no paro. Ya me estaba comiendo dos hamburguesas, fácilmente podía comerme una bandeja paisa y la mitad de la de mi esposa”, señaló mientras recordaba sus antiguos hábitos alimenticios.