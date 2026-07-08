La creadora de contenido Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, de 28 años, fue asesinada junto a su pareja, Jorge Isaac Agüero, de 30, durante un ataque armado ocurrido en la madrugada del sábado 4 de julio en el cantón de La Cruz, en Costa Rica. El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que busca establecer la identidad de los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades costarricenses, varios hombres armados ingresaron a la vivienda de la pareja y les dispararon mientras se encontraban en una de las habitaciones. Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero confirmaron que ambos habían fallecido.

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Tras el ataque, los responsables huyeron y, hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el doble homicidio.

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Según información publicada por el diario costarricense La Nación, los investigadores analizan la posible participación de un vehículo utilitario deportivo (SUV) blanco que fue hallado abandonado a unos dos kilómetros de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Las autoridades indicaron a ese medio que una de las hipótesis apunta a un posible acto de venganza. Sin embargo, recalcaron que esa es solo una de las líneas investigativas y que, por ahora, ninguna teoría ha sido descartada mientras avanzan las diligencias.

Sus últimas publicaciones fueron sobre un viaje a Colombia

Horas antes del ataque, Gabriela Sanarrusia había compartido contenido en sus redes sociales relacionado con un reciente viaje a Colombia. También publicó un video junto a su hija de 9 años.

La ‘influenciadora’ reunía más de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas en las que difundía contenido sobre viajes y estilo de vida.

Tras conocerse la noticia, decenas de usuarios expresaron mensajes de condolencia en redes sociales. Varios comentarios hicieron referencia a la situación de la hija de la creadora de contenido, lamentando que quedara sin sus padres.

El periódico británico The Sun informó que Gabriela Sanarrusia habría sobrevivido anteriormente a dos atentados contra su vida, uno de ellos ocurrido en mayo de este año.

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No obstante, esa información no ha sido confirmada por el Organismo de Investigación Judicial ni por otras autoridades de Costa Rica y, por ahora, corresponde a versiones publicadas por medios internacionales.

Mientras tanto, el OIJ continúa recopilando pruebas, revisando cámaras de seguridad y adelantando entrevistas para identificar a los responsables del doble homicidio y establecer las circunstancias que rodearon el crimen.

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