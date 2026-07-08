La música urbana y los sonidos latinos siguen moviendo la industria con estrenos que reúnen colaboraciones internacionales, regresos esperados y remixes de alto nivel. A esto se suman lanzamientos en el regional mexicano y datos sobre el comportamiento de los oyentes en momentos clave como los partidos de fútbol.

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Luis Alfonso y Piso 21 presentan “Déjame entrar” , una colaboración que mezcla el regional con el pop urbano.

y presentan , una colaboración que mezcla el regional con el pop urbano. Madonna se une a Feid en “Read my lips” , un lanzamiento que conecta el pop global con la escena urbana latina.

se une a en , un lanzamiento que conecta el pop global con la escena urbana latina. Cris MJ y Clarent estrenan “Alcoba”, una propuesta dentro del sonido urbano chileno que sigue ganando espacio en la región.

Colaboraciones y regresos destacados

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Tras el éxito de “Honguito”, Dalex regresa con un remix estelar en el que participan Farruko, Jlexis, Khea, Rubi y Jombriel, una reunión de artistas que refuerza el movimiento del reguetón y el trap latino con múltiples estilos en una sola producción.

Por su parte, Natanael Cano vuelve a sus raíces musicales con “Aprevenido”, un corrido tumbado que aborda temas como la superación personal y la lealtad, reafirmando su conexión con el regional mexicano.

Para tener en el radar musical

Santa Marta se prepara para una de sus celebraciones más importantes. Del 23 al 29 de julio, la ciudad vivirá la Fiesta del Mar 2026, que este año conmemora sus 501 años de fundación. Dentro de la programación, se destaca la participación por primera vez de Beéle en la capital del Magdalena.

En paralelo, un estudio de Spotify reveló cómo cambia el comportamiento musical de los colombianos en días de partido en el Mundial. Según los datos, la música de celebración aumenta hasta un 18% desde la madrugada, mientras que entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m. el ánimo energético crece un 10%. Durante el partido, los distintos moods musicales caen entre un 25% y un 43%, y al finalizar el encuentro la tendencia festiva vuelve a subir alrededor de un 15%.

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