La nueva selección de La Corte, el pódcast musical de Pulzo, llega con una semana atravesada por sonidos urbanos, discos esperados y movimientos importantes en la agenda de conciertos. Entre colaboraciones latinas, apuestas alternativas y anuncios internacionales, los lanzamientos siguen ampliando el mapa musical de la región.

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En el bloque de sencillos, Ovy On The Drums junta a Jere Klein y Blessd en ‘Q Hubo Amor (Medellín)’, una canción que mantiene el foco en el sonido urbano colombiano. También aparecen Reboll333, Pirlo, Esteban Rojas y High Galaxy con ‘Miss You’, mientras Bad Milk se une a GezzyDee y Los Money Makers para lanzar ‘Elvira’.

La lista continúa con Sael junto a La Exce en ‘Como Tú’, además de ‘Perdiste el Emmy’, el junte entre Álvaro Díaz y Tainy que acompaña uno de los lanzamientos más comentados de la semana.

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En cuanto a álbumes, Álvaro Díaz presenta ‘Omakase’, un proyecto que amplía su propuesta dentro del urbano latino. También aparecen ‘El Disco de Salsa’ de Neutro Shorty, ‘Candela’ de Greeicy y ‘Shine’ de Fito Páez, en una selección que mezcla distintos géneros y generaciones.

El top de La Corte

Del Pedregal para el mundo

La mención especial de la semana es para Tury, quien rinde homenaje al dancehall clásico con ‘SAD’, una apuesta que rescata sonidos tradicionales del género.

Propuestas en el radar

En las apuestas alternativas, Gregorio aparece con ‘¿Y si no es para siempre?’, una propuesta que se mueve en otra dirección sonora dentro de la selección. Entre los otros lanzamientos, Lola Indigo se junta con Lucho RK en ‘Bachatón de la L’, mientras Juan Palau presenta ‘ULA HU’.

Las menciones para tener en cuenta también dejan movimientos importantes. Maná vuelve a entrar en conversación gracias a ‘Oye mi amor’, canción incluida en el nuevo álbum ‘Live From Mexico’ de Dua Lipa. Además, Fher Olvera aparece como el único artista invitado dentro del proyecto grabado durante la gira mundial de la cantante británica.

Lo que se viene

Por otro lado, Carlos Vives presentó ‘La Barra Incondicional’, una canción dedicada a la Selección Colombia y a sus hinchas en medio del ambiente mundialista.

En la agenda de conciertos y eventos, el DJ y productor Kevin de Vries tendrá su primer headline show en Medellín el próximo 13 de junio en Sky Center. También se confirmó la llegada por primera vez de Stray Kids a Colombia, con StrayCity Bogotá programado para el 9 de septiembre en Vive Claro Distrito Cultural junto a NEXZ, Bad Milk y Kei Linch.

Finalmente, Ricardo Arjona volverá a Medellín el próximo 24 de julio con un concierto en el Estadio de Envigado, marcando otro de los anuncios destacados de la semana.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.