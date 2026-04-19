La semana musical llega cargada de nombres fuertes y lanzamientos que marcan conversación en el panorama latino, con el urbano como eje principal, pero con espacio para propuestas que se salen de la fórmula y le dan identidad a la selección de La Corte, el pódcast musical de Pulzo.

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El frente más comercial lo lidera Maluma junto a Ryan Castro con ‘Pa’ la seca’, un junte que apunta directo a playlists de fiesta. En esa misma línea aparece Blessd acompañado de Los Money Makers con ‘Superstar’, reafirmando el sonido que viene dominando desde Medellín.

Pero no todo se queda en lo predecible. Trueno sorprende con ‘X unas llantas’, un lanzamiento que mantiene su identidad mientras explora otras narrativas, y Kapo se suma con ‘Bombón’, apostando por un sonido fresco dentro del circuito urbano.

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A esto se suma el contraste de Miky La Sensa junto a Nanpa Básico con ‘No salgas el viernes’, una propuesta que se mueve entre lo introspectivo y lo comercial.

Top de La Corte

Madre mía, Rosalía: olé y olé

La mención especial de la semana se la lleva Rosalía, quien completa su proyecto ‘Lux (Complete Works)’ con nuevas canciones como ‘Jeanne’, ‘Novia Robot’ y ‘Focu’Ranni’, ampliando el universo sonoro de un álbum que sigue provocando conversación.

Vibras de La Corte

En la sección Vibras de La Corte, aparecen sonidos con sello propio: Llane presenta ‘Arepa con queso’, mientras Anitta se une a Shakita en ‘Choka choka’, dos apuestas que refrescan la curaduría con identidad y ritmo.

El bloque de álbumes lo lidera Nanpa Básico con ‘Que tin y que tan’, un trabajo que consolida su propuesta dentro del rap colombiano y que amplía su narrativa musical.

Sonidos para tener en cuenta en La Corte

Finalmente, el radar de La Corte deja varias pistas a seguir: Nico Hernández con ‘Me niego’, Jay Torres con ‘Deli’, Greicy con ‘Discúlpeme señor’, Danui con ‘Delito’, Astor Torres con ‘Decidido’ y Wanna con ‘Carisma’, nombres que empiezan a sonar y que podrían escalar en las próximas semanas.

Como cierre, desde Medellín, Baby Rasta y Gringo reviven su catálogo con un formato ‘unplugged’, reinterpretando temas como ‘Mañana sin ti’, ‘Cafuné’, ‘Amor de lejos’, ‘Cupido me mintió’, ‘Mi nena’ y ‘Qué será de mí’, apostando por la nostalgia en clave renovada.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.