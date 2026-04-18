La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a ocupar titulares, esta vez por versiones que apuntan a una posible separación en medio del lanzamiento del tema ‘Un vals’.

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(Vea también: ¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal? Amigo de la cantante rompe el silencio sobre el tema)

El videoclip despertó comentarios en redes por la presencia de Dagna Mata, una modelo con rasgos similares a Cazzu, expareja del artista. Esa coincidencia desató múltiples interpretaciones entre seguidores.

El episodio ocurre en medio de la constante atención mediática que rodea a la pareja desde que hicieron pública su relación, lo que provoca que cada paso o publicación cobre relevancia inmediata en redes sociales.

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Por ahora, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones sobre una posible ruptura. La situación continúa sin confirmación oficial, mientras el tema sigue en conversación dentro del mundo del entretenimiento.

Periodista afirmó que Ángela Aguilar no quiere saber nada de Christian Nodal

De acuerdo con información publicada por el portal Municipios Puebla, el periodista Jorge Carbajal, en el programa ‘En Shock’, aseguró que la relación atraviesa un momento tenso, marcado por desacuerdos e incluso ‘Pepe’ Aguilar estaría molesto.

“El día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Ángela no quiere saber nada, y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contentito de que Ángela no quiera saber nada”, indicó Carbajal.

En ese contexto, surgieron versiones que apuntan a un distanciamiento entre ambos artistas. Las especulaciones aumentaron debido a la falta de pronunciamientos directos por parte de la pareja, lo que mantiene la situación en el terreno de lo no confirmado.

Desde el círculo cercano de Ángela Aguilar, también se difundió un mensaje en el que se pide no vincular a la cantante con controversias externas, en referencia a la discusión digital que rodea el video musical.

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