El anuncio de ESPN sobre la transmisión del Mundial de 2026 se sumó a la sorpresa de que Antonio Casale llega a un nuevo cargo en ese reconocido canal deportivo, luego de su renuncia en Caracol Radio.

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Si bien espacios como Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV ofrecerán partidos para el público en Colombia, el golpe sobre la mesa del mencionado gigante del entretenimiento es un aviso importante en la competencia.

Lo cierto es que esta se convierte en una oportunidad para que Casale, que ahora es conductor en Sportscenter AM y F360, sea uno de los comentaristas en los partidos de la gran cita del fútbol internacional.

Esa alternativa provocó que una persona en X (antes conocido como Twitter) afirmara que de presentarse esa situación cancelaría Disney+, comentario que replicó Iván Mejía desde la misma red social para lanzar una pulla contra su colega frente al nuevo cargo en ESPN.

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“Carro nuevo en manos de un chambón aprendiz”, escribió el vallecaucano, que también va a ser comentarista en las transmisiones radiales de RTVC durante el Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que Casale sorprendió con su renuncia a Caracol Radio, donde estaba junto a la periodista Vanessa de la Torre en el programa ‘Dos puntos’ como parte de las variedades en la tarde de esa emisora.

ESPN transmitirá 30 juegos del torneo correspondientes a 22 de la fase de grupos, 2 de la ronda de 32, 2 de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final.

Es importante remarcar que Mariano Closs comentó que es probable que los periodistas más reconocidos de ese canal no estén disponibles en Colombia, por lo que no es descabellado que Casale sea parte de las transmisiones.

¿Cuándo comienza el Mundial de fútbol de 2026?

La próxima cita del fútbol internacional está cada vez más cerca, marcando un hito histórico al ser la primera edición organizada por tres naciones y con un formato ampliado de 48 selecciones. Colombia es una de las participantes y hay gran expectativa por su papel.

Según los calendarios oficiales emitidos por la FIFA, el Mundial de fútbol de 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026. Esta jornada inaugural tendrá como epicentro el emblemático Estadio Azteca en la Ciudad de México, donde la selección mexicana disputará el partido de apertura frente a Sudáfrica.

Para los aficionados que planean seguir este evento, que se extenderá por un total de 39 días hasta el 19 de julio, es fundamental tener en cuenta las fechas clave de la competición:

Inauguración y primer partido: se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca (Ciudad de México).

Fase de grupos: se desarrollará desde el día inaugural hasta el 27 de junio de 2026 , recorriendo sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

Ronda de 32: los dieciseisavos de final, una etapa nueva por la ampliación de equipos, se jugarán del 28 de junio al 3 de julio .

Fase de eliminación directa: los octavos de final irán del 4 al 7 de julio , seguidos por los cuartos de final entre el 9 y el 11 de julio .

Etapa final: las semifinales se disputarán los días 14 y 15 de julio , mientras que el partido por el tercer puesto será el 18 de julio .

Gran Final: el torneo culminará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Nueva York).

La información técnica sobre el fixture y la distribución de los 104 partidos que componen el torneo proviene directamente de la FIFA, ente rector del fútbol mundial, y de los comités organizadores locales.

Sitios de autoridad deportiva internacional han confirmado que esta edición será la más extensa de la historia, permitiendo una mayor participación de naciones de todos los continentes.

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