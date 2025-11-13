La noche del 13 de noviembre en Las Vegas estuvo marcada por una auténtica lluvia de estrellas durante la edición 26 de los Latin Grammy. Entre los momentos más comentados, sobresalió la competencia en la categoría de Mejor álbum de música ranchera, Mariachi, donde Christian Nodal se enfrentó a su suegro, Pepe Aguilar.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘Westcol’ sorprendió en los Latin Grammy con traje de más de 30 millones de pesos; así lució)

El sonorense, con su disco ‘¿Quién + Como Yo?’, se llevó la estatuilla frente a una audiencia de celebridades y fans, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la gala.

Un breve clip publicado en Instagram por ‘Chamonic’ mostró el momento exacto en que ambos intérpretes de éxitos como ‘Dime cómo quieres’ se sentaban uno al lado del otro mientras Nodal era anunciado como ganador.

Lee También

La reacción de la familia Aguilar no tardó en viralizarse. Ángela Aguilar, futura esposa de Nodal, se levantó de inmediato y le dio un beso al cantante, reafirmando el vínculo y la emoción que compartían. Pepe Aguilar, por su parte, no dudó en extender su felicitación a su yerno con un abrazo lleno de respeto y cariño, evidenciando que la competencia musical no altera los lazos familiares.

¡Felicidades! Christian Nodal, Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/pZCnRUhLq4 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 14, 2025

La pregunta que surgió entre los asistentes y seguidores de la premiación fue inevitable: ¿existe rivalidad entre Nodal y Pepe Aguilar? Acompañado de Ángela y Emiliano Aguilar, Christian respondió ante los micrófonos de Univisión, con Jomari Goyso y Migbelis Castellanos, asegurando que no hay animosidad. “Yo a mi yerno lo quiero muchísimo, la verdad es un tipazo”, afirmó Pepe, reconociendo el talento de Nodal. Agregó con humor y orgullo: “Sinceramente me ha ganado y nos ha ganado a toda la familia”.

Christian Nodal, emocionado, dedicó unas palabras a su equipo y seres queridos: “Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”.

Sus palabras reflejaron gratitud y humildad, dejando claro que este reconocimiento es fruto del esfuerzo conjunto y del talento compartido con quienes lo acompañan día a día.

La victoria de Nodal no solo resalta su crecimiento como artista, sino que también muestra la armonía familiar y el respeto entre generaciones de músicos rancheros. Más allá de la competencia, el momento se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito puede celebrarse sin rivalidades, integrando el talento joven con la tradición musical de la familia Aguilar.

La edición 26 de los Latin Grammy 2025 dejó momentos memorables, pero la historia de Christian Nodal y Pepe Aguilar se llevó todos los titulares, mostrando que el cariño, la admiración y el respeto pueden coexistir con la competencia artística en uno de los escenarios más importantes de la música latina.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.