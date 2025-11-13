Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Las Vegas brilló con luz propia al recibir a las grandes estrellas de la música latina para la vigésima sexta edición de los Latin Grammy 2025, celebrados en el MGM Grand Garden Arena.

Referentes de la música latina, como Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Nathy Peluso, Morat y Raphael, entre otros, desfilaron por la red carpet con looks que no pasaron desapercibidos.

Alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Algunos optaron por atuendos más tradicionales, mientras que otros sorprendieron con propuestas vanguardistas que marcarán las tendencias para la próxima temporada.

Aitana

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Revestida.com (@revestidamag)

Maluma

Mon Laferte

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por REMEZCLA (@remezcla)

Karol G

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Broadcast Music, Inc. (@bmi)

Nathy Peluso

 

Gloria Estefan

 

Nicki Nicole

 

CA7RIEL y Paco Amoroso

Alejandro Sanz

 

 

Fito Páez

 

Roselyn Sánchez

Desde trajes con detalles de alta costura hasta combinaciones atrevidas que combinaron lo moderno con lo retro, los ‘outfits’ de los artistas no solo reflejaron su identidad, sino también el espíritu de una ceremonia que celebra lo mejor de la música latina.

