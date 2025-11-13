Las Vegas brilló con luz propia al recibir a las grandes estrellas de la música latina para la vigésima sexta edición de los Latin Grammy 2025, celebrados en el MGM Grand Garden Arena.

(Vea también: ‘Westcol’ sorprendió en los Latin Grammy con traje de más de 30 millones de pesos; así lució)

Referentes de la música latina, como Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Nathy Peluso, Morat y Raphael, entre otros, desfilaron por la red carpet con looks que no pasaron desapercibidos.

Alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Algunos optaron por atuendos más tradicionales, mientras que otros sorprendieron con propuestas vanguardistas que marcarán las tendencias para la próxima temporada.

Aitana

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revestida.com (@revestidamag)

Maluma

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Twenty-four Eleven | 2411 (@twenty4.eleven)

Mon Laferte

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por REMEZCLA (@remezcla)

Karol G

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Broadcast Music, Inc. (@bmi)

Nathy Peluso

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue Latinoamérica (@voguelatam)

Gloria Estefan Mejor Álbum Trópical Tradicional Raíces GLORIA ESTEFAN pic.twitter.com/fAN5k2Ry9r — HEAT’D (@HEATDsoflo) November 14, 2025

Nicki Nicole Nicki Nicole llegando a la alfombra roja de los Latin Grammys 2025. pic.twitter.com/hYzRT15h7R — Nicki data (@naikiidata) November 14, 2025

Desde trajes con detalles de alta costura hasta combinaciones atrevidas que combinaron lo moderno con lo retro, los ‘outfits’ de los artistas no solo reflejaron su identidad, sino también el espíritu de una ceremonia que celebra lo mejor de la música latina.

