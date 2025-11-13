Las Vegas brilló con luz propia al recibir a las grandes estrellas de la música latina para la vigésima sexta edición de los Latin Grammy 2025, celebrados en el MGM Grand Garden Arena.
(Vea también: ‘Westcol’ sorprendió en los Latin Grammy con traje de más de 30 millones de pesos; así lució)
Referentes de la música latina, como Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Nathy Peluso, Morat y Raphael, entre otros, desfilaron por la red carpet con looks que no pasaron desapercibidos.
Alfombra roja de los Latin Grammy 2025
Algunos optaron por atuendos más tradicionales, mientras que otros sorprendieron con propuestas vanguardistas que marcarán las tendencias para la próxima temporada.
Aitana
Ver esta publicación en Instagram
Maluma
Ver esta publicación en Instagram
Mon Laferte
Ver esta publicación en Instagram
Karol G
Ver esta publicación en Instagram
Nathy Peluso
Ver esta publicación en Instagram
Gloria Estefan
Mejor Álbum Trópical Tradicional Raíces GLORIA ESTEFAN pic.twitter.com/fAN5k2Ry9r
— HEAT’D (@HEATDsoflo) November 14, 2025
Nicki Nicole
Nicki Nicole llegando a la alfombra roja de los Latin Grammys 2025. pic.twitter.com/hYzRT15h7R
— Nicki data (@naikiidata) November 14, 2025
CA7RIEL y Paco Amoroso
Ver esta publicación en Instagram
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz llegó a la alfombra roja de los #LatinGRAMMY con su sello inconfundible: elegancia, serenidad y una sonrisa que encendió a los fans. 🌟🎶
📹Especial pic.twitter.com/xNhYa7lsgB
— Reforma Gente! (@reformagente) November 14, 2025
Rauw Alejandro en los Latin Grammys. pic.twitter.com/zfu5NGPVHY
— genesis ✰ (@GENNYSBABYS) November 14, 2025
Fito Páez
Fito Paez en los #LatinGRAMMY. https://t.co/LViGlUOS3a pic.twitter.com/LXVbYtNami
— argentina crave (@florexplica) November 14, 2025
Roselyn Sánchez
¡Espectacular! 😍 El look de @Roselyn_Sanchez es pura magia ✨#LatinGRAMMY #RedCarpet pic.twitter.com/zxH6yZaHGE
— Univision (@Univision) November 13, 2025
Desde trajes con detalles de alta costura hasta combinaciones atrevidas que combinaron lo moderno con lo retro, los ‘outfits’ de los artistas no solo reflejaron su identidad, sino también el espíritu de una ceremonia que celebra lo mejor de la música latina.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO