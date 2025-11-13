‘Westcol’, uno de los ‘streamers’ e ‘influencers’ más comentados de Colombia, volvió a crear conversación en redes sociales al revelar cuánto gastó en el traje que luce en los Latin Grammy 2025.

El creador de contenido, conocido por su estilo polémico y sus opiniones sin filtro, confesó que invirtió más de 30 millones de pesos en un ‘look’ diseñado exclusivamente para él, cifra que dejó sorprendidos a sus seguidores.

¿Cuál fue el ‘look’ de ‘Westcol’ en los Latin Grammy?

Ante esta nominación, ‘Westcol’ decidió prepararse para la gala con un atuendo a la altura del evento. En uno de sus videos más recientes, contó detalles de su ‘look’ y del proceso de creación, destacando que el traje fue elaborado por un diseñador reconocido internacionalmente.

Según él, no fue una compra sencilla:

“El traje es muy especial, me lo hizo un diseñador. A mí me dolió mucho pagar ese traje. Pero mi equipo me dijo: ‘Papi, ustedes son los de W Sound, tienen que llegar con un traje de 10k. Solo por la bobadita de Tom Ford no lo hizo gratis’”, explicó entre risas.

Aunque inicialmente habló de una inversión cercana a los 30 millones de pesos, luego aclaró que, entre ajustes, diseño exclusivo y materiales premium, el total superó los 40 millones. El objetivo: impresionar en su primera aparición en una gala internacional de esta magnitud.

Se vienen los ganadores.

Se vienen los ganadores.

Listos Wsound La Plena ✅

‘Westcol’ aseguró que quiso vivir la experiencia “por todo lo alto”, no solo por su nominación, sino también porque considera que es un momento clave en su carrera. Para él, lucir un ‘outfit’ de lujo no solo es un capricho, sino una manera de representar la evolución de W Sound y el esfuerzo detrás de cada uno de sus proyectos.

¿Por qué está nominado ‘Westcol’ en los Latin Grammy?

El ‘streamer’ atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera gracias al éxito musical de W Sound, su proyecto artístico junto a su equipo musical.

Las canciones que lanzó recientemente se posicionaron rápidamente en plataformas digitales y redes sociales, lo que llevó a que fueran nominadas a los Latin Grammy 2025, ceremonia que se lleva a cabo este jueves 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Su revelación provocó opiniones divididas: mientras unos celebraron su éxito y lo felicitaron por darse gustos con el fruto de su trabajo, otros consideraron exagerado gastar tal suma en un solo ‘outfit’.

Aun así, ‘Westcol’ se mostró tranquilo y orgulloso de su inversión, asegurando que la noche de los Latin Grammy será un momento inolvidable para él y para todo su equipo.

