La actriz Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo. La paisa de 39 años compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram con una tierna fotografía en la que aparece en vestido de baño, tocando su vientre, mientras disfruta de un paseo en yate. En la imagen, escribió el mensaje: “Tenemos una gran noticia que contarles… ¡Estamos embarazados!”.

(Vea también: Sara Corrales ya es una mujer casada: revelan las primeras fotos de su boda con Damián Pasquini)

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes celebraron con entusiasmo esta nueva etapa en la vida de la actriz. Muchos destacaron la ternura del mensaje y la felicidad que refleja su rostro.

En las historias de Instagram, Sara también mostró la ecografía de su bebé, acompañada del texto: “No saben la felicidad tan inmensa que sentimos, moríamos por contarles”. Junto a su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, la actriz expresó que están viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. “Estamos llenos de amor y agradecimiento por esta bendición”, escribió.

Lee También

La noticia llega pocos meses después de la lujosa boda de la pareja. Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron en agosto de 2025, tras diez meses de compromiso. La ceremonia civil se llevó a cabo el 14 de agosto en Medellín, mientras que la celebración religiosa y simbólica tuvo lugar el 16 de agosto en Rionegro (Antioquia). La boda fue descrita por los asistentes como un evento mágico, lleno de detalles, con varios cambios de vestido por parte de la actriz y un imponente pastel de siete pisos.

Pasquini, quien habría tomado la fotografía del anuncio, también compartió el mensaje en sus redes sociales, confirmando la emoción que ambos sienten ante la llegada del bebé. “Nuestro corazón no puede estar más feliz. Gracias a todos por tanto cariño”, escribió el empresario.

¿Quién es Damián Pasquini, el esposo de Sara Corrales?

Damián Pasquini es un reconocido empresario argentino de 43 años que lleva casi dos décadas residiendo en México. Es Socio Director de GrupoMap, una compañía con más de 40 años de experiencia en marketing promocional, y Socio CEO de Azzgency LATAM, consultora especializada en estrategias de posicionamiento en Amazon.

Al igual que Sara, es apasionado por el ejercicio, los viajes y las aventuras. En sus redes sociales comparte momentos de las distintas experiencias que ha vivido junto a la actriz, con quien recorre diferentes países y ciudades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por STATUS… Somos más que música, iluminación y entretenimiento (@statusgroup.co)

¿Cómo se conoció Sara Corrales y su esposo?

La pareja se conoció en México gracias a amigos en común. En una entrevista con People en Español, ambos contaron que la conexión fue inmediata. “Creo que el primer paso lo dio ella, porque fue quien me escribió. Desde la primera cena ya hablábamos de casarnos”, relató Pasquini entre risas.

Sara, por su parte, confesó que desde ese primer encuentro sintieron algo muy especial: “Fluyó todo naturalmente, desde el primer día. Era divertido hablar del futuro, pero ambos sabíamos que esto iba en serio”.

Hoy, la pareja celebra la llegada de su primer hijo, una noticia que llena de emoción no solo a ellos, sino también a sus miles de seguidores que han acompañado de cerca su historia de amor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.