Claudia Bahamón se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Su estilo cercano, su calidez frente a las cámaras y la sensibilidad con la que acompaña a los participantes de ‘Masterchef Celebrity’ la han convertido en una figura admirada por millones de televidentes.

(Vea también: Fotos confirmarían el romance de Claudia Bahamón con el hermano de una famosa actriz)

Sin embargo, su reconocimiento no se limita al ámbito del entretenimiento o por ser presentadora del ‘reality’ de cocina. Desde hace varios años, Bahamón ha asumido un compromiso profundo con el medioambiente y el bienestar animal, impulsando proyectos de impacto social que han trascendido su rol en la pantalla.

Esa labor ambientalista, promovida a través de iniciativas educativas y campañas de concientización, fue justamente la razón por la que recientemente recibió un importante homenaje en el Congreso de la República.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Carlos Losada (@juancarloslosadavargas)

El reconocimiento se entregó en el marco de un evento organizado por la fundación Be Clá World, organización que apoya causas ambientales y que ha contado con el apoyo constante de la presentadora.

La huilense fue condecorada con la Orden a la Democracia, una de las distinciones más relevantes que otorga el Congreso colombiano. La exaltación se le otorgó por su trabajo ininterrumpido durante más de 15 años en la protección de los recursos naturales, la divulgación de mensajes pedagógicos y su insistencia en promover hábitos responsables en torno al cuidado del planeta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Bahamon (@claudiabahamon)

Durante la ceremonia, el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada destacó la trayectoria de la presentadora y su ‘influencia’ positiva en la ciudadanía. En su discurso, señaló que Bahamón ha usado su voz —una voz respetada y escuchada en todo el país— para conectar a los colombianos con la riqueza natural del territorio y despertar conciencia sobre los riesgos ambientales que enfrenta.

“Pocas personas han hecho tanto por el ambiente en Colombia como Claudia Bahamón. Ha utilizado una voz que es reconocida en todos los rincones del país para crear conciencia, para enseñarnos que este tesoro natural llamado Colombia tiene que ser cuidado”, expresó Lozada, quien lideró la propuesta de la condecoración.

La ceremonia fue compartida ampliamente en redes sociales, donde también apareció un mensaje de agradecimiento de la presentadora. Bahamón aseguró que la distinción no solo la honra profundamente, sino que también representa un compromiso renovado con su misión de seguir educando e inspirando a los colombianos a proteger el entorno.

“Este reconocimiento lo recibo como un compromiso renovado para seguir inspirando, educando y actuando por un país más consciente, justo y sostenible. Que nuestras causas sigan encontrándose por amor a Colombia y al planeta”, escribió en sus plataformas digitales.

Al evento asistieron varias figuras del entretenimiento y amigos cercanos de la presentadora, entre ellos ‘Nela’ González, Variel Sánchez, Mónica Fonseca, Nicolás de Zubiría, Julián Zuluaga y Valentina Taguado, quien aprovechó para expresar públicamente su admiración por Bahamón.

Valentina Taguado, participante de la edición más reciente del ‘reality’ compartió en Instagram un mensaje emotivo destacando la calidad humana de la presentadora. “No existe un ser humano que merezca más una condecoración por su labor que ella. Es increíble el amor y el agradecimiento tan grande que sentimos hoy por ella y gracias a ella”, escribió, dejando en evidencia el vínculo de cariño y respeto que une a ambas.

Con este reconocimiento, Bahamón reafirma su papel como una figura influyente no solo en la televisión, sino también en la promoción de un país más consciente y comprometido con la sostenibilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.