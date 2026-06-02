Una inesperada polémica sacude al bailarín Campanita luego de que una reconocida marca de moda masculina lo señalara públicamente de no haber pagado la totalidad del vestuario que utilizó durante su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’.

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La acusación fue realizada por Versa For Men, firma encargada de confeccionar buena parte de los trajes que lució el artista durante las galas del ‘reality’. A través de un extenso comunicado publicado en redes sociales, la empresa aseguró que realizó un importante esfuerzo económico y creativo para respaldar la imagen del concursante, pero que al final no recibió el pago esperado.

Según explicó la marca, durante el paso de Campanita por el programa se confeccionaron 26 prendas exclusivas diseñadas especialmente para sus apariciones televisivas. El valor total del trabajo habría ascendido a 11.658.000 pesos, una cifra que, según la empresa, está respaldada mediante facturas y registros contables.

Sin embargo, el principal reclamo surgió porque, de acuerdo con Versa For Men, la propuesta de pago presentada por Campanita y su equipo apenas alcanzaría los 2.324.000 pesos, una cantidad muy inferior al valor total de las prendas elaboradas.

“Para todos nuestros clientes y todas las personas del mundo de la confección y diseño saben que realizar una prenda no es para nada fácil ni sencillo. Todo viene desde el esfuerzo, la dedicación y el amor que le pones a cada trabajo”, expresó la compañía al inicio del comunicado.

La firma aseguró que el proyecto implicó jornadas intensas de trabajo, modificaciones de última hora y una constante presión para cumplir con las exigencias propias de una producción televisiva de gran alcance. Además, señaló que su intención era aportar al posicionamiento de la moda colombiana mientras ayudaban a fortalecer la imagen pública del participante.

No obstante, la experiencia terminó convirtiéndose, según sus palabras, en un negocio económicamente insostenible. “Exigimos respeto, reconocimiento y valoración por el trabajo real, el talento y la dedicación“, concluyó la empresa en su mensaje.

La publicación rápidamente generó cientos de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron a la marca y criticaron la supuesta falta de pago, otros cuestionaron que el conflicto se ventilara públicamente y sugirieron que situaciones de este tipo deberían resolverse mediante contratos y acuerdos previos; además de recalcar que esta no es la primera vez que le sucede a esta marca.

Hasta el momento, Campanita no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones. Tampoco se conoce una versión de su equipo de trabajo que permita esclarecer si existe una diferencia en los acuerdos pactados o si se adelantan conversaciones para resolver la situación. Lo que sí ha mostrado el exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ es que está de viaje en Estados Unidos.

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