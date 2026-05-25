A la espera del comienzo de ‘Masterchef’ y el final de ‘La casa de los famosos’, una noticia se convierte en un auténtico sacudón dentro de uno de los formatos que ganó popularidad en los últimos meses.

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El periodista Carlos Ochoa lanzó un auténtico ‘bombazo’ informativo al indicar que Canal RCN decidió destituir de la producción del concurso de convivencia entre celebridades al productor Roberto Velásquez.

Lo cierto es que no fue el único en salir, ya que su colega Néstor Parra también quedó ‘eliminado’ del formato, como parafrasear la salida de uno de los concursantes de la competencia.

Lo llamativo de esta movida es que se presenta poco antes de la final de ‘La casa de los famosos’, que está prevista para que se defina el próximo viernes 29 de mayo en su tercera temporada.

Ochoa manifestó que no considera que esto ponga en riesgo la posibilidad de que se lleven a cabo la cuarta y quinta temporadas de este ‘reality’, del que Canal RCN tiene los derechos en Colombia.

Eso sí, uno de los puntos que planteó el comunicador es que dentro de la producción habría filtración de información a favor de ‘Juanda Caribe’, lo que provocó molestia y que, consideró, fue “muy evidente” la “manipulación”.

El asunto no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que el comediante y presentador barranquillero es uno de los cuatro finalistas en disputa, junto a Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

De hecho, ‘Juanda Caribe’ y Alejandro Estrada han chocado en ‘La casa de los famosos‘ de manera muy fuerte en lo corrido de las semanas, aunque eso no ha desembocado en decisiones por parte del formato.

Según Ochoa, la decisión de remover a Roberto Velásquez y a Néstor Parra de la producción tiene que ver precisamente con la posibilidad de que el creador de contenido se gane la tercera temporada.

Queda ver si esta determinación de Canal RCN es un golpe para el participante en el remate de la competencia televisiva, que por primera vez no tiene a ninguna mujer como candidata para ganar en Colombia.

¿Por qué ‘Juanda Caribe’ hizo trampa en ‘La casa de los famosos’?

‘Juanda Caribe’ abrió dudas sobre una posible trampa en ‘La casa de los famosos’, ya que afirmó durante una fuerte discusión con Alexa Torres que tenía conocimiento de publicaciones en redes sociales que ella habría hecho usando fragmentos de sus conversaciones fuera de contexto.

Torres lo detuvo en seco y lo acusó directamente de recibir información del exterior del ‘reality’, lo que está expresamente prohibido por el reglamento del programa.

Sus propias palabras lo comprometieron: “El contexto que además me cuentan, confirmado, es que tu equipo lo que hizo fue cortar el pedazo donde yo dije eso y lo pusieron en tus redes”, aseguró el participante, revelando un conocimiento detallado de lo que ocurría fuera de la casa.

Cuando un concursante recibe información del exterior, se rompe la columna vertebral del programa: la equidad en la competencia. El acceso a datos sobre la percepción del público o las críticas en redes sociales permite ajustar el comportamiento de forma artificial, eliminando la espontaneidad que el televidente espera.

Desde un punto de vista estratégico, recibir noticias de afuera funciona como un mapa en un laberinto donde todos los demás caminan a ciegas, lo que permite desarticular alianzas y manipular las emociones del grupo basándose en hechos que sus compañeros desconocen.

Yina Calderón fue sancionada por este mismo motivo en la segunda temporada del programa, cuando recibió información por parte de su familia. Este fenómeno es vigilado estrictamente por las productoras internacionales.

Semanas después, circuló en redes una supuesta lista que lo señalaba como ganador de la temporada, junto con el orden de eliminación de los demás participantes. Canal RCN desmintió la autenticidad del documento y advirtió que su logo e imagen institucional estaban siendo usados de forma indebida.

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