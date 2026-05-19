Así como hubo escándalo para Alexa al salir de ‘La casa de los famosos’, Mariana Zapata pasó un momento engorroso después de su paso por el controversial formato televisivo en Colombia.

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La más reciente eliminada del mencionado ‘reality’ estuvo como invitada en ‘Buen día, Colombia’, matutino de Canal RCN, donde quedó en medio de un ácido comentario en vivo.

El asunto se presentó luego de que la creadora de contenido se refiriera a uno de los hechos más polémicos frente a las cámaras, como lo fue su cercanía al humorista barranquillero ‘Juanda Caribe’.

El vínculo marcó opiniones divididas debido a que el participante llegó al concurso entre celebridades con la carta de presentación de una pareja sentimental, que además es la madre de una bebé llamada Victoria.

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Lo cierto es que el comportamiento de ambos concursantes fue duramente cuestionado debido a que él, entre otras, afirmó que su manera de ser coqueto es algo que su esposa ya conoce.

El asunto provocó la reacción de Sheila Gángara, pareja de ‘Juanda’, que se plantó para desmentir esa afirmación y tomar distancia en público debido a lo que calificó como “falta de respeto”.

Con todo este panorama sobre la mesa, Mariana Zapata se refirió a la relación que espera tener con ‘Juanda Caribe’ luego de ‘La casa de los famosos’, lo que provocó una pulla (hasta insultante) en vivo.

“No se si afuera seré amiga, novia o mujer de ‘Juanda'”, indicó Zapata, a lo que de inmediato replicó Nicolás Arrieta en tono jocoso y entre risas, pero punzante: “La moza”.

La creadora de contenido sonrió, aunque no pudo ocultar la incomodidad por el comentario que, dentro del contexto, marca un fuerte mensaje debido a las incidencias de este caso.

Este fue el fragmento de video en el que se presentó el cruce entre ambos exparticipantes de ‘La casa de los famosos’:

Mariana: No se si afuera seré amiga, novia o mujer de Juanda.

Nicolás: La moza 🤣 🤣 Si los de buen día no le dieron duro a Mariana, Nicolas sí 🤣 #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/uuhpa6iIpa — Mariana Pineda (@misaamanee26) May 19, 2026

Cabe remarcar que el resto de presentadores de ‘Buen día, Colombia’ dejaron en evidencia su vergüenza por la afirmación, con María Mercedes Ruiz tapándose el rostro de inmediato y Andrés López en una expresión de seriedad, para no mostrarse a favor de la fuerte broma.

Mariana Zapata reconoció que salió con un futbolista que es casado, en un relato en el que el nombre de Juan Fernando Quintero, figura de la Selección Colombia, quedó como principal referente para muchos.

‘La casa de los famosos’ es un formato en el que las relaciones sentimentales han tomado rumbos muy diferentes, como sucedió en la primera temporada cuando Alejandro Estrada finalizó en vivo su matrimonio con Nataly Umaña por las incidencias con el panameño Miguel Melfi.

Un caso diferente fue el de la actriz Norma Nivia y el creador de contenido Mateo Varela ‘Peluche’, pareja que después de que salieron del programa todavía se mantiene a pesar de los cuestionamientos por la diferencia de estatura y de edad.

Por ahora, queda claro que la nueva realidad para la más reciente eliminada del programa de Canal RCN está marcada por lo que se pueda presentar en su futura relación con ‘Juanda Caribe’.

Eso sí, tampoco descartó que de hecho lo que se pueda presentar es que ambos simplemente corten contacto en absoluto, no solo desde su vida privada sino por medio de los espacios digitales.

El tema solo se sabrá en algunas semanas, cuando finalice la tercera temporada del concurso y todos los participantes estén en sus respectivas realidades, a la espera de qué tan cercano sea lo que pasó frente a las cámaras.

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