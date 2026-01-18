Mariana Zapata, ‘influenciadora’ y empresaria colombiana, volvió a acaparar la atención del público y de sus compañeros al interior de ‘La casa de los famosos Colombia’, luego de hacer una revelación que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mariana Zapata apareció con inesperado ataque contra Karina García: le dio una semana)

En medio de una conversación casual, la creadora de contenido confesó que sostuvo una relación con un futbolista de la Selección Colombia, detalle que despertó curiosidad, especulaciones y una avalancha de comentarios entre los televidentes.

De acuerdo con el relato de Zapata, los hechos ocurrieron hace aproximadamente ocho meses, antes de que el combinado nacional iniciara su concentración para disputar la Copa América que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Lee También

En dicho torneo, la Selección Colombia tuvo una destacada participación y logró llegar hasta la gran final, encuentro en el que cayó ante Argentina. Según la ‘influenciadora’, en ese periodo previo al certamen compartió varias citas y encuentros con el jugador, cuando aún no iniciaban los compromisos oficiales del equipo.

La paisa aseguró que entre ambos surgió una conexión especial desde el primer momento. “Había mucha química”, dio a entender, al explicar que no solo se veían en persona, sino que mantuvieron comunicación constante durante varios días a través de videollamadas.

Ese contacto frecuente, según Zapata, permitió que se conocieran mejor y que la relación avanzara con rapidez, al punto de provocar expectativas más serias por parte del futbolista.

¿Mariana Zapata fue novia de ‘Juanfer’ Quintero?

Sin embargo, el momento más llamativo de su confesión ocurrió cuando, sin proponérselo, dejó escapar el nombre del jugador durante la charla. “Pero quería estar conmigo, pero yo le colgué, llamó a Juan…”, alcanzó a decir, antes de llevarse las manos a la boca al notar su desliz.

De inmediato, dentro de la casa y en redes sociales comenzaron las especulaciones, pues muchos interpretaron que se refería a Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores más reconocidos del fútbol colombiano.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos compañeros del ‘reality’ la miraron con sorpresa, mientras que los seguidores del programa inundaron las plataformas digitales con teorías, memes y comentarios, intentando confirmar si realmente se trataba del talentoso mediocampista.

Aunque Zapata no volvió a mencionar explícitamente el nombre, el gesto fue suficiente para encender la conversación.

Finalmente, la ‘influenciadora’ reveló que el futbolista le propuso unir sus vidas e iniciar una relación formal. No obstante, la situación dio un giro inesperado cuando ella comenzó a recibir mensajes de quien supuestamente era la pareja del deportista.

Ante ese escenario, Zapata decidió poner fin a la comunicación y alejarse definitivamente. Su confesión dejó claro que, aunque existieron sentimientos y una intención seria, prefirió no involucrarse en una situación confusa, cerrando así un capítulo que hoy vuelve a salir a la luz dentro del ‘reality’.

* Pulzo.com se escribe con Z