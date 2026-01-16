Las marcas informativas de Caracol Televisión lideraron el consumo de audiencias tras conocerse la noticia de la captura de Nicolás Maduro, según cifras reveladas por la propia compañía.

De acuerdo con la información divulgada, la señal principal de Caracol Televisión, junto con su distribución en distintas plataformas digitales como YouTube, DITU, portales web y redes sociales, registró importantes resultados durante el cubrimiento especial del hecho.

Noticias Caracol dominó el rating en televisión abierta

La transmisión especial de Noticias Caracol, que inició a las 2:20 de la madrugada del sábado 3 de enero, día en que se produjo la captura de Nicolás Maduro, contó con la participación de periodistas y analistas políticos de Colombia, Venezuela y Estados Unidos.

Durante ese cubrimiento, la emisión alcanzó un ‘share’ promedio de 53,7 % y 7,4 puntos de rating, cifras que superaron ampliamente a las de su principal competidor, que obtuvo un share de 19,9 % y un rating de 2,2 puntos.

Los resultados reflejan el alto interés de las audiencias por el cubrimiento informativo de Caracol Televisión durante el desarrollo de este acontecimiento.

Millones de reproducciones en plataformas digitales

Además del desempeño en televisión, las marcas digitales que hacen parte de la oferta informativa de Caracol Televisión también registraron cifras destacadas.

Según el medio, durante el cubrimiento de la captura de Nicolás Maduro, las plataformas digitales de Noticias Caracol, Blu Radio y DITU sumaron más de 690 millones de reproducciones en redes sociales como TikTok, X, Instagram, Facebook, así como en YouTube.

De igual manera, las señales en vivo transmitidas a través de las plataformas digitales superaron los 8 millones de usuarios conectados, consolidando el alcance del cubrimiento en distintos formatos y pantallas.

