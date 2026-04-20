A los escándalos afuera de ‘La casa de los famosos’ se le sumó un contundente mensaje de molestia por parte de una mujer que, a pesar de que no es parte del formato, está en la mira de la opinión pública.

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Sheila Gándara, esposa de ‘Juanda Caribe’, reaccionó luego de que el barranquillero apareció en las cámaras del formato afirmando que tenía algunas condiciones en su relación sentimental con la madre de su hija.

El hombre planteó que su forma de ser coqueto, algo que ha expuesto con Mariana Zapata durante su convivencia actual en el concurso, es algo que su pareja sentimental conoce sobre él.

Lo cierto es que luego de esa conversación con Beba, Gángara sorprendió con un mensaje en el que no solo rompió el silencio luego de rumores de infidelidades, sino que se plantó.

“Me cuesta creer en nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho que hoy quiera acomodar toda su favor es increíble”, aseguró en primera instancia desde su cuenta personal de Instagram.

En una publicación replicada en X, estalló luego de que el comediante y creador de contenido puso sobre la mesa la posibilidad de que tenga alguna clase de interés por Zapata, a pesar del vínculo con la madre de su hija.

“Cuando lo apoyé fue porque confié le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró. Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien. Eso no me hace mala persona, lo define a él más aún cuando es alguien que me lleva ocho años, pero claro todo se lo aplauden. ¿Hasta donde va a llegar este señor, porque lo que ha demostrado no ser ejemplo de nada?. Guardé silencio por respeto, pero ya no le debo nada a nadie y sí, estoy cansada de callar, esto fue la gota que derramó el vaso que Dios tenga misericordia de él”, escribió.

En el remate, la pareja de ‘Juanda Caribe’ sacó a relucir detalles mucho más personales, donde expuso la molestia que existe en este momento por lo sucedido en el ‘reality’ de Canal RCN.

“¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él? eso si no lo dice ahí está el amor que tanto dice tener porque bastante que se llenó la boca diciendo en cámaras de lo bien que se había portado”, sentenció.

¿Quién es la esposa de ‘Juanda Caribe’?

La actual pareja y madre de la hija del humorista y cantante Juan David Muñoz, conocido artísticamente como ‘Juanda Caribe’, es la emprendedora y creadora de contenido barranquillera Sheila Gándara.

Su vínculo es reconocido públicamente como una relación estable y comprometida debido a la solidez de su unión y la convivencia que han mantenido por varios años, aunque no existe un registro público oficial de un matrimonio civil o religioso que confirme dicho estatus legal.

Sheila Gándara ha cobrado gran relevancia mediática, especialmente durante el año 2026, debido a su activa visibilidad en redes sociales mientras su pareja se encuentra participando en el programa de televisión ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Gándara no solo es reconocida por su relación con el artista, sino por su labor como empresaria, destacándose como la propietaria del establecimiento gastronómico Le Brunch en la ciudad de Barranquilla. Juntos son padres de una pequeña llamada Victoria, quien nació en mayo de 2024 y es el eje central de su vida familiar.

Durante el desarrollo del mencionado ‘reality’ en 2026, la relación enfrentó momentos de alta tensión mediática. Sheila ha sido centro de atención tras rumores de supuesta infidelidad por parte del humorista y situaciones polémicas dentro del programa.

En diversas transmisiones en vivo a través de plataformas como TikTok e Instagram, la barranquillera manifestó su postura de mantener la calma y esperar el encuentro personal con ‘Juanda Caribe’ para tomar decisiones definitivas sobre el futuro de su hogar. Su manejo de la crisis ha sido elogiado por sus seguidores debido a la madurez y prudencia con la que ha abordado los comentarios del público.

La información sobre su trayectoria, los retos de su relación y su perfil empresarial proviene de fuentes de alta autoridad en el entretenimiento colombiano y registros de prensa que documentan la actualidad de las figuras públicas del país.

¿Quién es ‘Juanda Caribe’?

Juan David Muñoz, ampliamente conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Juanda Caribe’, es un polifacético humorista, presentador, locutor y cantante nacido en Barranquilla.

Su carrera despegó gracias a su extraordinario talento para la imitación y su capacidad de improvisación, lo que le permitió conquistar primero las redes sociales y luego los medios de comunicación tradicionales más importantes del país.

Es especialmente reconocido por su carisma y por representar con orgullo la cultura del Caribe colombiano a través de sus diversas facetas artísticas.

Durante el año 2026, su popularidad alcanzó un nuevo pico tras su participación en el programa ‘La Casa de los Famosos’, donde su personalidad causa constantes debates en redes sociales.

Su capacidad para reinventarse lo ha convertido en un referente del entretenimiento moderno, logrando una transición exitosa entre la radio, la televisión y la creación de contenido digital.

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