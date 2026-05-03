Este domingo, 3 de mayo, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en ‘La casa de los famosos’ 2026, un concurso que va a un ritmo muy acelerado y que cada vez se vuelve más importante en el ‘rating’ nacional.

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Y es que este domingo, en el programa se pudo evidenciar que cada vez crece la tensión entre los participantes, puesto que el ‘brunch’ estuvo bastante intenso, con ataques personales y molestias, pero eso lo han sabido llevar para, de cierta manera, mantener la buena convivencia al interior de este espacio.

Además, en el posicionamiento se dijeron de todo, por lo que todo eso influyó en las votaciones para salvar a algunos concursantes, quienes se metieron a los siete finalistas del ‘reality’.

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Quién fue el eliminado de ‘La casa de los famosos’

El primero en entrar a la casa nuevamente fue Alejandro Estrada, quien se emocionó y le agradeció al país por confiar en él para que siga en concurso. Luego, el siguiente en salvarse fue Valentino, quien no creía que pudiera llegar tan lejos en la competencia.

Después, Marcelo Cezán anunció que la tercera salvada fue Mariana, seguida por Tebi.

De esta manera, la eliminada de la semana en el ‘reality’ del Canal RCN fue Alexa, quien sin duda se venía perfilando como uno de los favoritos para ganar el concurso desde hace varias semanas.

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Cuál es el top 7 de ‘La casa de los famosos’

Así las cosas, los siete concursantes que siguen en competencia son:

‘Campanita’.

Juanda Caribe.

‘Beba’.

Mariana.

Alejandro Estrada.

Valentino.

Tebi.

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