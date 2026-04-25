El ‘reality’ ‘La casa de los famosos’ continúa en el centro de la conversación pública, no solo por lo que ocurre dentro de la competencia, sino también por situaciones externas que han causado controversia entre los seguidores del programa.

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En los últimos días, la presentadora Carla Giraldo se convirtió en tendencia en redes sociales tras la filtración de un audio que desató múltiples reacciones y especulaciones sobre su situación personal.

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La controversia tomó fuerza luego de que la creadora de contenido Samilu publicara un video en TikTok en el que hacía referencia al material filtrado. En el clip, la influenciadora expuso fragmentos en los que, presuntamente, la presentadora habla de un momento personal complejo.

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En la grabación, se escucha una voz que sería la de Giraldo manifestando su intención de alejarse temporalmente de las cámaras y del entorno mediático para enfocarse en resolver una situación que la estaría afectando. Además, expresa preocupación por la posibilidad de que su situación se haga pública.

Tras la difusión del audio, Carla Giraldo reapareció en sus redes sociales para referirse al tema. En un video, la presentadora confirmó la existencia de la filtración y se mostró desconcertada por lo ocurrido.

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“Se filtró un audio… no sé por qué pasa eso, pero lo aclararemos más adelante”, afirmó. También señaló que, pese a la situación, continuará con sus actividades habituales y mantendrá su presencia en el programa.

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El caso ha generado una ola de comentarios entre los seguidores del ‘reality’, quienes no solo cuestionan lo sucedido, sino también la privacidad de las figuras públicas y el manejo de este tipo de contenidos.

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