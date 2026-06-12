Por: El Colombiano

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El cantante colombiano Blessd vive uno de los momentos más especiales de su vida. Este 11 de junio de 2026, el artista antioqueño anunció el nacimiento de su primer hijo y compartió en redes sociales las primeras fotografías del bebé, imágenes que rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y colegas del mundo del entretenimiento.

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A través de sus plataformas digitales, el intérprete de éxitos como Mírame mostró algunos instantes relacionados con la llegada de su hijo. Aunque no reveló mayores detalles sobre el parto ni sobre las primeras horas del recién nacido, las fotografías dejaron ver la felicidad que atraviesa la familia en este nuevo capítulo.

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La publicación no tardó en generar reacciones. Entre los mensajes destacados apareció el del creador de contenido Westcol, quien felicitó al cantante por convertirse en padre. Miles de seguidores también celebraron la noticia y expresaron sus mejores deseos para el artista y su familia.

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La expectativa por este momento venía creciendo desde hace varios meses. Blessd había compartido en distintas ocasiones la emoción que sentía por la llegada de su primer hijo, permitiendo que sus fanáticos siguieran de cerca esta etapa personal. Cada actualización relacionada con el embarazo despertaba comentarios y muestras de cariño de quienes han acompañado su carrera.

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La llegada del bebé representa un cambio importante para el artista, quien en diferentes entrevistas ha destacado el valor que tienen sus seres queridos y la importancia de construir un proyecto de vida junto a su familia.

Detrás del éxito actual de Blessd hay una historia de superación. Nacido en Itagüí, Antioquia, bajo el nombre de Stiven Mesa Londoño, el cantante logró abrirse camino en una de las industrias más competitivas del entretenimiento.

Antes de alcanzar el reconocimiento internacional, enfrentó dificultades económicas y personales que posteriormente inspiraron parte de las historias que relata en sus canciones.

Con el paso de los años, sus temas acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales y le permitieron colaborar con importantes figuras de la música urbana. Gracias a ello, se consolidó como uno de los exponentes más influyentes de la nueva generación del género en Colombia y América Latina.

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