El actor colombiano Gustavo Angarita Jr. contó nuevos detalles del violento robo del que fue víctima en Bogotá y aseguró que las secuelas del ataque todavía lo afectan. El artista denunció que delincuentes presuntamente le suministraron escopolamina, entraron a su vivienda en el barrio Galerías y se llevaron varios objetos de valor, además de acceder a sus cuentas personales.

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Por medio de sus redes sociales, Angarita alertó a familiares, amigos y seguidores sobre lo ocurrido, luego de que los responsables cambiaran el acceso a algunas de sus cuentas.

“El día de ayer unos sujetos me asaltaron al frente de mi casa, me drogaron e ingresaron a mi hogar en Galerías. Robaron objetos de valor y cambiaron mis cuentas. Si reciben mensajes míos pidiéndoles dinero: NO SOY YO”, escribió el actor.

Horas más tarde, en diálogo con Caracol Radio, explicó que todo ocurrió después de terminar una jornada de grabación. Según relató, llegó a su casa, tomó un café y volvió a salir para hacer una compra, pero desde ese momento no recuerda nada.

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Cuando recuperó el conocimiento descubrió que los delincuentes habían permanecido durante varias horas en su vivienda. “Computador, celular, documentos. Hicieron fiesta en mi casa. Hasta tomaron”, relató.

Qué dijo Gustavo Angarita Jr. sobre las secuelas de la escopolamina

El actor aseguró que los exámenes médicos no lograron detectar otras sustancias, aunque los especialistas concluyeron que habría sido víctima de escopolamina.

“No me encontraron nada, nada extraño, de todas estas drogas decían negativo, pero el médico dijo ‘a usted le dieron escopolamina porque es la más difícil de detectar‘”.

Angarita explicó que el episodio le dejó una importante pérdida de memoria y que permaneció inconsciente durante varias horas.

“Eso deja una secuela, afecta la columna vertebral y el cerebro. Entonces uno queda con ese pedazo de memoria borrada, es una amnesia, y es una amnesia que no es como que se corta, sino que se borra un gran pedazo, es horrible. Estuve inconsciente hasta las 3 de la mañana”.

El actor también contó que algunos de sus documentos han ido apareciendo con el paso de los días, aunque uno de los más importantes sigue incompleto. “El pasaporte apareció en el Tunal, lo tiene una señora y me lo va a mandar, pero sin la Visa. Ese documento es vital”.

Asimismo, indicó que las autoridades siguen tras la pista de los responsables. “Todo está en investigación, están mirando”.

Finalmente, reveló que, aunque ya salió del centro médico y se siente mejor, deberá continuar con controles especializados para vigilar posibles consecuencias del ataque. “Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo afortunadamente me siento bien, aunque tengo remisión a psiquiatría y psicología por si acaso porque uno puede tener algún tipo de repercusión ahí”.

En una historia publicada en Instagram, el actor tranquilizó a sus seguidores y confirmó que ya se encuentra recuperándose en casa. “Ya estamos mejor, gracias por estar pendientes”.

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