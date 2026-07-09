Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

El ‘influenciador’ colombiano ‘el Mindo’ sorprendió a sus seguidores al compartir una situación personal que afectó directamente a su familia. A través de un video publicado en sus redes sociales, contó que el negocio de sus padres fue blanco de un robo que dejó importantes pérdidas económicas.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: ‘El Mindo’ denunció el robo de su camioneta en Cali: así ocurrió el hurto)

Según explicó el creador de contenido, delincuentes ingresaron al establecimiento y se llevaron el dinero correspondiente a las ventas del día, además de efectivo y varias herramientas indispensables para el funcionamiento del negocio. La noticia causó preocupación y reacciones de solidaridad de inmediato.

Sin embargo, más allá del hurto, hubo un detalle que terminó robándose la atención de quienes vieron la publicación. En el video aparece el padre de ‘el Mindo’, quien, lejos de mostrarse derrotado por lo ocurrido, afrontó la situación con serenidad e incluso con una actitud optimista, dejando claro que las pérdidas materiales no apagarían las ganas de seguir trabajando.

Lee También

View this post on Instagram A post shared by Mindo (@el_mindo)

Ese mensaje fue el que motivó la reflexión del ‘influenciador’, quien destacó la fortaleza y el ejemplo de sus padres para enfrentar los momentos difíciles sin perder la esperanza ni la disposición de salir adelante.

(Lea también: ‘Influencer’ El Mindo se comparó físicamente con Karol G y le llueven críticas en redes)

Cientos de usuarios enviaron mensajes de ánimo a la familia y resaltaron la resiliencia con la que decidieron afrontar el difícil episodio, reconociendo especialmente la actitud del padre del creador de contenido.

Aunque el robo representó un duro golpe para el negocio familiar, la historia terminó convirtiéndose en un mensaje de fortaleza que fue ampliamente compartido por los internautas, quienes destacaron la importancia de mantener una actitud positiva incluso en medio de la adversidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.