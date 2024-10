Por: El Colombiano

El influenciador caleño conocido como ‘El Mindo’ vivió una angustiosa situación el domingo 13 de octubre al ser víctima del robo de su camioneta, una Toyota blanca de placas ZZM 003. El incidente ocurrió en el sector de Pance, al sur de Cali, cuando el creador de contenido compartía con unos amigos.

Según el testimonio de ‘el Mindo’, se encontraba disfrutando de un almuerzo en compañía de varios conocidos en un centro comercial de la zona. La camioneta quedó estacionada afuera del establecimiento mientras departían y se tomaba algunos cocteles.

“Estuvimos ahí varias horas, conversando. Incluso se acercaron algunas personas a saludarme”, relató el influenciador. Sin embargo, al terminar la reunión, se llevó una desagradable sorpresa: “Cuando salimos, no vi la trompa del carro, solo un Renault Symbol estacionado donde debería estar mi camioneta. Pensé que era imposible estar alucinando por las margaritas que tomé”, explicó.

La incertidumbre se convirtió en certeza cuando su novia le confirmó que el vehículo no estaba donde lo habían dejado. De inmediato, reportaron el robo a la policía. “Nos robaron el carro, llega la Policía y confirmaron que se lo habían llevado. Clonaron la llave y se lo llevaron como si nada”, detalló ‘el Mindo’. En el vehículo también se encontraban objetos personales de gran valor, como micrófonos, audífonos y un celular que el influenciador utiliza en Estados Unidos.

A pesar de no contar con GPS satelital en su camioneta, ‘el Mindo’ recordó que tenía unos audífonos en el interior del vehículo que podrían ser rastreados. Así comenzó una búsqueda que describió como “una película”. Los audífonos marcaban una ubicación a 13 minutos de donde ocurrió el robo, lo que permitió seguir la pista del vehículo. Junto a la SIJIN, llegaron hasta un parque donde había varios garajes sospechosos.

“Había carros deshuesados y fotos raras”, comentó. No obstante, en ese momento no encontraron el vehículo.

‘El Mindo’ destacó que la camioneta fue finalmente recuperada gracias a la intervención de las autoridades. “Los carros no los roban, los secuestran. Me dijeron que me iban a empezar a llamar para intentar sobornarme, pero decidí llevar el proceso como debía ser. Creo en el cambio y en que Cali merece mucho más”, señaló, reafirmando su compromiso con la ciudad y con la legalidad.

Finalmente, la camioneta apareció cerca de una iglesia, aunque con todos los objetos personales saqueados del interior. Afortunadamente, el vehículo no sufrió daños. “Cali es una ciudad hermosa, y aunque algunas personas se alegraron de lo que me pasó, yo sigo apostando por el cambio”, concluyó ‘el Mindo’.

La camioneta será entregada formalmente el próximo sábado, tras finalizar el papeleo y peritaje correspondiente.

