Armando Ortiz, más conocido como ‘El Mindo’, reveló el miércoles 28 de junio que está atravesando por una delicada situación de salud, luego de conocerse que tiene en su estómago a una bacteria llamada Helicobacter pylori.

Aunque no tuvo señales de alerta ni tuvo nunca ningún síntoma relacionado a la enfermedad, desde hace días estaba pasando algo con su cuerpo y él no lo sabía. Sin embargo, gracias a unos chequeos médicos rutinarios, que él suele hacerse regularmente, le detectaron que tenía la bacteria, según contó en sus redes sociales.

“Me hice exámenes, chequeo general y tengo una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori. Es común, según lo que he preguntado, […] pero no me dio ningún síntoma”, explicó Ortiz.