Antes de irse, Daniella Álvarez contó en el pódcast de la periodista Paola Ovalle que durante cuatro semanas se radicaría en Santiago de Compostela para colocarse unas inyecciones diarias para reactivar el nervio de su pie derecho, que quedó afectado, luego de la amputación de su media pierna izquierda.

Ya en España, la barranquillera habló con Aló sobre el tratamiento que recibió y, aunque hubo momentos retadores, se siente satisfecha, pues ha recuperado gran parte de la sensibilidad y el movimiento.

Álvarez tenía planeado el viaje desde hace dos años, pero lo había pospuesto por diferentes razones personales y profesionales. Conoció el tratamiento en un viaje que hizo con Daniel Arenas, su novio, a Europa en el que el hijo de uno de los doctores que trató la vio y le habló de él.

La expresentadora del ‘Desafío’ estuvo acompañada por su mamá, que estuvo con ella durante todo el tratamiento, contó la exreina en Aló.

“La verdad nunca lo había hecho, es decir, tener a mi mamá 24/7 y poder estar en esa unión de mamá e hija es hermoso. Ella me atendió y me consintió. Vivir ese amor de la mamá es único, ella me demuestra todos los días que soy lo más importante en su vida y le agradezco infinitamente, pues me hace feliz”, declaró.