Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Desde el momento en que sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda. Todo Colombia ha seguido muy de cerca el caso de la exseñorita Colombia y presentadora Daniella Álvarez.

En su momento, fue ella misma quien compartió los detalles de las complicaciones médicas que sufrió, en principio por extirparse una masa que comprometía la arteria aorta.

(Lea también: “Me haces feliz”: Daniella Álvarez le dedicó mensaje a uno de los seres que más ama)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniella Alvarez (@danielaalvareztv)

Después de las explicaciones que Daniella Álvarez compartió, reapareció en redes sociales, con tres días de recuperación, en la que aseguró … “yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniella Alvarez (@danielaalvareztv)

Un caso e historia que ha mantenido el interés de todo un país por la salud de la que fuese, en el 2011, la soberana de la belleza colombiana. Justamente, este episodio ya cumple 4 años de constantes terapias, cirugías y trabajo emocional.

Precisamente, hace un par de días, Daniella Álvarez volvió a tocar las fibras sensibles de sus seguidores al compartir una dolorosa publicación en la que se evidencia cómo avanza su terapia, la cual no ha resultado nada fácil para la presentadora.

Daniella aseguró que … “Más allá de mi sensibilidad, hay algo que puedo apreciar hoy después de 4 años: los dedos de mi pie ya empezaron a moverse, hay más activación en el nervio de la tibia y tengo más control”… , declaraciones que sorprendieron a los millones de seguidores de la bella mujer.

De igual manera, Daniella Álvarez reveló que la falta de sensibilidad es consecuencia del daño que la isquemia produjo en su nervio. El sentido del tacto aún no lo tiene, no identifica bien las superficies, como, por ejemplo; si el piso está resbaloso o no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniella Alvarez (@danielaalvareztv)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.