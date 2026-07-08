Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de Luisa María Duque, señalada como la pareja de James Rodríguez, quien le dedicó un sentido mensaje al capitán de la ‘Tricolor’ tras la derrota frente a Suiza.

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La modelo pereirana publicó en sus historias de Instagram una imagen que unió dos momentos importantes de la carrera del volante colombiano. En la fotografía apareció una referencia al Mundial de Brasil 2014, torneo en el que James fue el máximo goleador y llevó a Colombia hasta los cuartos de final. Junto a la imagen escribió la frase: “Toda mi admiración, mi amor”, acompañada de varios emojis que reflejaban orgullo y tristeza por el desenlace de la Selección.

Publicación Luisa María Duque,/ IG: Luisamariaduque11

(Vea también: “Colombia jugó con 10 jugadores”: periodista de Blu raja a James por su rendimiento en el Mundial)

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La publicación se volvió viral entre los seguidores del futbolista, especialmente porque durante el Mundial de 2026 Luisa María Duque ganó mayor visibilidad y despertó la curiosidad de quienes querían conocer más sobre la mujer que habría conquistado nuevamente el corazón del ’10’ colombiano.

Cabe resaltar que Luisa María Duque es una modelo y creadora de contenido nacida en Pereira. Además de trabajar con diferentes marcas, también ha fortalecido su presencia en redes sociales, donde suma más de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok.

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