El comediante Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’, anunció que tomó la decisión de salir de Colombia luego de denunciar amenazas contra su vida y la de su equipo de trabajo. El humorista confirmó que abandonará el país y suspenderá las grabaciones de la quinta temporada de ‘Por la ventana Podcast’ mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

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‘Culotauro’ explicó que la situación de seguridad que enfrenta llevó a detener el proyecto digital de manera inmediata. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades y el comediante aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales: “Soy Camilo Díaz ‘Culotauro’ y desde el 21 de junio he estado recibiendo amenazas; todas las razones ya entregadas a la Fiscalía. Por este motivo he decidido finalizar de forma inmediata la producción de capítulos en la 5ta temporada de Por la ventana Podcast”.

La producción del programa también se pronunció sobre la decisión y explicó que la prioridad es proteger a las personas que hacen parte del espacio audiovisual. En el mensaje compartido indicaron: “Nuestro creador Camilo Díaz, ‘Culotauro’, ha estado recibiendo amenazas, se hizo la denuncia en la Fiscalía y ya se están adelantando las investigaciones; el artesano y director del programa ha decidido suspender inmediatamente la producción de esta quinta temporada. Queremos hacerlos reír, pero no pondremos en riesgo a nuestros invitados y artistas. Lamentamos finalizar así este proyecto. No lo termino con miedo, más bien con valor para hacer reír en nuevos lugares”.

Entre los hechos denunciados por el humorista aparecen señalamientos con luces tipo láser hacia el interior de su vivienda, llamadas intimidantes con amenazas de muerte y presiones externas que aumentaron después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

La situación ocurre en medio de la polémica que han tenido algunos de los contenidos de ‘Culotauro’ relacionados con la coyuntura política del país. El comediante también había protagonizado cruces públicos con figuras como la cantante Marbelle y había llamado la atención con su espectáculo ‘La Megacárcel’, una propuesta de humor con críticas sobre la actualidad nacional.

Finalmente, ‘Culotauro’ también estuvo en el centro de una controversia luego de que circulara un video de una supuesta pelea durante una presentación en vivo. El humorista aclaró que se trataba de un experimento social preparado para mostrar cómo las redes pueden influir en la percepción de los hechos. Aunque las grabaciones del podcast quedaron suspendidas, todavía hay episodios previamente grabados que serán publicados durante los próximos meses.

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