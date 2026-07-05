Una fotografía de Karol G llorando en Instagram despertó la preocupación de miles de seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué le había ocurrido a la cantante. Sin dar explicaciones en esa publicación, la artista dejó que la imagen hablara por sí sola y desató toda clase de reacciones.

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(Vea también: Karol G contó insólita razón por la que terminó larga relación: “Me bajé de ese vuelo”)

Poco después, la intérprete compartió una historia en la misma red social en la que explicó que las lágrimas no obedecían a una mala noticia, sino al cúmulo de emociones que experimentó tras aterrizar de un vuelo.

Karol G habló de gratitud, nostalgia y paz

En su mensaje, la artista contó que acababa de llegar de un viaje durante el cual lloró “lo que no está escrito”. También confesó que desde hace tiempo había preferido guardar para sí muchas de las situaciones que ha vivido.

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Karol G aseguró que sintió “mucha gratitud y mucha nostalgia” y que, después de mucho tiempo, encontró claridad sobre diferentes aspectos de su vida.

“Hoy siento felicidad y mucha paz”, escribió la cantante, quien describió ese momento como una mezcla de emociones que finalmente cobraron sentido para ella.

Karol G se desahoga en sus redes sociales, sobre cosas que ha aprendido a disfrutar y sufrir el silencio, pero luego le dieron claridad y entendimiento. pic.twitter.com/iFSfCOymL1 — Molusco (@Moluskein) July 5, 2026

Qué pasó con Karol G

En el mismo texto, Karol G manifestó que ya no puede esperar para reencontrarse con sus seguidores durante la gira que ha preparado durante varios meses.

La artista expresó que está convencida de que vivirán momentos de felicidad, orgullo, energía y amor, al tiempo que agradeció el respaldo que ha recibido de sus fanáticos.

También afirmó que nunca ha dado por sentado el cariño del público y reiteró que su compromiso es seguir creciendo para ofrecerles lo mejor.

Antes de cerrar el mensaje, reconoció que aún tenía un “nudo” en la garganta y aseguró que algunas lágrimas nacen de la tristeza, mientras que otras aparecen cuando se comprende que todo el esfuerzo ha valido la pena.

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