Por: Caracol Televisión

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El 26 de agosto del 2025, Travis le propuso matrimonio a Taylor en medio del jardín de su casa. Un lugar lleno de cientos de flores blancas y rosadas. Allí se arrodilló ante su prometida y le entregó un anillo de 8 quilates. La pareja publicó fotos en sus redes sociales y en cuestión de segundos, ya tenía millones de interacciones.

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“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, decía la publicación.

(Mira también: Taylor Swift enfrenta demanda por presunta infracción de marca con “The Life of a Showgirl”)

Casi un año después, llegó el día de la boda y la celebración de esta; los novios decidieron hacer su fiesta por lo alto y rentaron el Madison Square Garden solo para ellos. Según Forbes, la boda superaría los 20 millones de dólares, incluyendo el lugar, la decoración fotografía y demás.

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Sin embargo, han sido blanco de críticas, pues el 4 de julio se celebrará la independencia de Estados Unidos y, además, ‘La Gran Manzana’ es sede de la Copa del Mundo, y para la boda se cerraron tres calles importantes que rodean el estadio, por eso los nativos se verían afectados en sus negocios y a la hora de transportarse.

Qué se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El Madison Square Garden se tiñó de rosa con pantallas que proyectaban el mensaje “JusT&T Married”, en un guiño a los recién casados. De acuerdo con un comunicado emitido por la publicista de Taylor Swift, la ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler. Para la ocasión, la cantante lució un vestido de Dior, zapatos de Louboutin y joyas de Cartier. Entre los detalles que más llamaron la atención destacó la ausencia de Blake Lively, quien, presuntamente, no asistió debido a una discusión que habría sostenido por motivo de Justin Baldoni.

💍 | New signs outside MSG confirm that Taylor and Travis are officially married!! 🎉 “JUST&T MARRIED!” pic.twitter.com/KG3GK6VtE4 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) July 3, 2026

Cuánto tiempo lleva Taylor Swift con Travis Kelce

Todo empieza en julio del 2023, en medio de un concierto de la gira Eras Tour de la cantante. Travis, asistió al evento y como el típico ‘swiftie’ decidió llevar el ‘friendship bracelet’ para intercambiar allí.

Sin embargo, el suyo era diferente al resto, pues tenía su número de teléfono y planeaba entregárselo a la que ahora es su prometida, pero debido a la cantidad de asistentes, le fue imposible llegar a ella.

El concierto era en el estadio en el que juega Travis, y pensó que tendría posibilidades de entrar al ‘backstage’, pero la seguridad era muy estricta y su plan fue en vano. Sin embargo, en medio de un podcast, él contó que, por mucho tiempo, intentó acercarse a Taylor y que nunca lo logró. Travis no contaba con que la cantante escucharía esto y posteriormente, empezó su historia.

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