En la tarde de este viernes 3 de julio hubo susto en la televisión colombiana, luego de que corrió la versión de que Jorge Cao había fallecido. Sin embargo, el propio actor tuvo que desmentir su supuesto fallecimiento y manifestó que está “más vivo que nunca”.

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“No sé ni qué decirles, me parece un chiste pero es feo y desagradable… Estoy vivo, más vivo que nunca. Muchas gracias por las frases de pésame a mi familia y a todo el mundo; se ha convertido en un chiste nacional”, expresó Cao a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La versión comenzó a rondar en redes sociales y rápidamente tomó fuerza en algunos medios que informaron que, supuestamente, el actor colombo-cubano había fallecido. La situación causó angustia porque el intérprete había vivido una tragedia para estas mismas fechas en 2025, luego de que su hija falleciera.

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