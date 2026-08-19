La solidaridad del sector cultural colombiano se pondrá a prueba en un evento de gran magnitud que busca tenderle la mano a quienes lo perdieron todo tras el devastador movimiento telúrico que sacudió al país. Bajo el nombre de ‘Juntos x Colombia’, la iniciativa social Tras La Perla, liderada por el artista Carlos Vives, ha convocado a gestores culturales, músicos y recintos de la capital para llevar a cabo una maratónica programación de cuatro días consecutivos. El encuentro se desarrollará desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de agosto de 2026, convirtiendo a la música en un vehículo de reparación social, reconstrucción y esperanza para los damnificados.

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A diferencia de un festival tradicional, la propuesta busca articular una respuesta colectiva frente a la emergencia mediante una serie de presentaciones distribuidas en tres reconocidos escenarios bogotanos. Las jornadas comenzarán en el Teatro Astor Plaza con una velada inaugural de música en vivo enfocada en la conciencia social. Posteriormente, la programación se trasladará a espacios alternativos e independientes como Almendra Records y Cumbia House, este último ubicado en la casa de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez, donde convergerán conversatorios académicos, muestras de emprendimiento y presentaciones en vivo de más de cincuenta artistas confirmados.

El propósito central de esta movilización es la creación y alimentación de un Fondo de Recuperación Cultural, el cual recibirá el ciento por ciento de los recursos recaudados a través de la boletería y las contribuciones voluntarias. Este fondo operará bajo el principio de solidaridad gremial para brindar apoyo directo a trabajadores de la cultura, técnicos, creadores y músicos que sufrieron la pérdida de sus viviendas, espacios de trabajo, herramientas de labor o medios de subsistencia durante el sismo. Asimismo, dependiendo de la magnitud de los aportes obtenidos, la iniciativa contempla extender su alcance hacia la recuperación de espacios culturales afectados y proyectos comunitarios en situación de vulnerabilidad.

Para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, la organización centralizó todas las transacciones e inscripciones a través de la plataforma oficial en Tras La Perla Juntos x Colombia, donde los asistentes pueden adquirir sus accesos mediante códigos QR únicos generados por cada donación o realizar aportes libres sin monto mínimo. Desde la fundación se ha ratificado el compromiso de auditar y acompañar la distribución equitativa de los fondos sobre el terreno, publicando posteriormente un informe detallado con las cifras finales y los beneficiarios alcanzados.

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Con una capacidad total que supera los mil setecientos asistentes y una variada alineación que incluye desde agrupaciones emergentes hasta exponentes consagrados de la música nacional, el encuentro pretende movilizar a la ciudadanía en torno a una causa común. Los organizadores confían en que la respuesta del público refleje la resiliencia del país, demostrando que la cultura no solo entretiene, sino que cuenta con la capacidad organizativa y el poder transformador necesarios para reconstruir el tejido social en los momentos más difíciles que atraviesa la nación.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.