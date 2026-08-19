Por: Canal Uno

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Aída Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al confirmar que está comprometida. La creadora de contenido hizo pública la noticia el pasado martes, después de compartir imágenes del romántico momento en que David Darville, conocido en internet como ‘Escro’, le pidió matrimonio.

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Aunque el anuncio tomó por sorpresa a parte de su comunidad digital, la cercanía entre ambos ya había llamado la atención en redes sociales. Durante los últimos meses, Aída Victoria y Darville aparecieron juntos en transmisiones en vivo, fotografías y diferentes contenidos, lo que generó especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Ahora, con la propuesta de matrimonio, la pareja confirmó que su relación sentimental era una realidad.

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¿Quién es David Darville, ‘Escro’?

David Darville es un creador de contenido originario de Bahamas que ha ganado reconocimiento en el mundo del streaming bajo el nombre de ‘Escro’. Su contenido está relacionado principalmente con el entretenimiento, el humor y diferentes aspectos de su vida personal.

El joven también tiene experiencia en la producción musical y suele utilizar sus redes sociales para mostrar algunos de los proyectos en los que trabaja. Su actividad en plataformas digitales le ha permitido construir una comunidad internacional.

Su nombre comenzó a ser más conocido entre los seguidores de Merlano debido a las constantes apariciones que ambos protagonizaron. En una de sus transmisiones incluso compartieron un beso como parte de un reto, situación que aumentó los rumores sobre un posible romance. Hasta ese momento, ninguno había confirmado públicamente que fueran pareja.

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La confirmación llegó con una publicación en la que Merlano mostró parte de la propuesta. La escena tuvo lugar en una playa, donde Darville le dedicó unas palabras antes de arrodillarse para pedirle matrimonio.

Después del anuncio, varias personas cercanas a Aída Victoria reaccionaron en redes y dejaron entrever que conocían la relación desde antes de que fuera presentada públicamente. La creadora de contenido también aprovechó para aclarar que su compromiso no está relacionado con un embarazo.

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