Por: EL PILON SA

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La Academia de Baile Carina Celedón volvió a dejar en alto el nombre del Cesar durante el certamen Escenario Dance Open 2026, que se celebró el reciente fin de semana en Medellín. Los jóvenes talentos de la escuela vallenata demostraron su destreza y compromiso al ganar las máximas distinciones en varias categorías de ritmos urbanos, consolidando así el crecimiento y la técnica alcanzados por la academia.

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De acuerdo con el reporte, la figura principal de este encuentro fue Karol Sofía, conocida como “La Diva del Ritmo”, quien con tan solo 10 años alcanzó el primer puesto y recibió oficialmente la Luna de Oro en la categoría Promesas Solo. Este éxito es una muestra del nivel artístico y de la preparación que los niños y jóvenes cesarenses han cultivado de la mano de sus docentes y familias.

Dentro de la categoría Juvenil Solo, Luzdeluna Cortés Celedón, de 13 años, resaltó con su talento y obtuvo la Luna de Plata, llevando otra medalla para la delegación. Por su parte, el dueto ‘Flow Vallenato’, formado por Luciana (8 años) y Alam José Cortés (10 años), obtuvo el segundo lugar, confirmando la solidez del equipo en la escena competitiva de la danza moderna.

“La dirección del equipo subrayó el significado del triunfo, resaltando que, aunque el vallenato es la raíz cultural de la región, el potencial de los niños va mucho más allá de los ritmos tradicionales. Esta visión de futuro recoge el esfuerzo de una preparación exigente, donde la disciplina y el respaldo familiar fueron determinantes para alcanzar los logros”, según palabras oficiales citadas en el comunicado divulgado tras el evento.

Es importante destacar que el proceso formativo de la academia se fortaleció aún más desde que obtuvo la Luna de Oro en 2024. Incluso con obstáculos logísticos, los integrantes demostraron que el talento de Valledupar puede sobresalir en ritmos modernos y urbanos, trascendiendo el folclor local. Además de los premios, la academia recibió invitaciones para presentarse en San Andrés y en certámenes internacionales, lo que amplía sus horizontes y confirma la relevancia nacional de su labor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los premios que ganó la Academia de Baile Carina Celedón en el Escenario Dance Open 2026?

La academia sumó varios galardones en el certamen realizado en Medellín: Karol Sofía se llevó la Luna de Oro en Promesas Solo, Luzdeluna Cortés Celedón consiguió la Luna de Plata en Juvenil Solo y el dueto ‘Flow Vallenato’, integrado por Luciana y Alam José Cortés, obtuvo también el segundo lugar. Estos logros reafirman el avance técnico y artístico de la representación vallenata en escenarios urbanos.

¿Qué significa haber obtenido la Luna de Oro y la Luna de Plata en este certamen de danza?

La Luna de Oro y la Luna de Plata son las distinciones más altas entregadas en el Escenario Dance Open 2026, reconociendo a quienes alcanzan los primeros lugares en su categoría. Obtenerlas implica un aval a la calidad, disciplina y creatividad en los ritmos modernos, y refuerza el posicionamiento de los participantes y su escuela en el ámbito nacional e internacional de la danza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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