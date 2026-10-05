Por: Caracol TV

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Similar a lo que ocurrió en Bogotá este 5 de octubre, un fuerte aguacero afecta este lunes a Medellín y varios municipios del sur del Valle de Aburrá, donde las lluvias han generado inundaciones y un rápido aumento en los niveles de algunas quebradas. Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y recomiendan a los ciudadanos transitar con precaución.

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De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), durante los últimos minutos se han registrado lluvias en diferentes sectores del área metropolitana. En Envigado, la red pluviométrica reportó acumulados inferiores a 1 milímetro durante los últimos cinco minutos.

El Siata también informó que las lluvias ingresaron al suroriente de Medellín, mientras que en el suroccidente de la ciudad se registraron precipitaciones con acumulados de hasta 2 milímetros en los últimos cinco minutos. Según el reporte, las lluvias se desplazan hacia el noroccidente del Valle de Aburrá.

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🌧️ Un aguacero de alta intensidad azota la tarde de este lunes a Medellín y a varios municipios del sur del Valle de Aburrá, generando afectaciones a la movilidad e inundaciones en sectores de la ciudad. De acuerdo con los reportes del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de… pic.twitter.com/KcMGLSKV6G — El Colombiano (@elcolombiano) October 5, 2026

El río Medellín subió de nivel de esta forma en 45 minutos, según la cámara del @siatamedellin en el puente de la Avenida 33 pic.twitter.com/dxDMhPH3tH — César Olse (@cesarolse) October 5, 2026

El aguacero en Medellín! 😱 😖 pic.twitter.com/yKX6pBJN2s — César Olse (@cesarolse) October 5, 2026

La intensidad de las precipitaciones también ha generado un aumento en el nivel de algunas quebradas. Entre los puntos monitoreados está la quebrada La Presidenta, que, a la altura del sector del Éxito de El Poblado, alcanzó nivel de riesgo rojo debido al rápido incremento de su caudal. Asimismo, las cámaras de monitoreo reportan crecimientos en el nivel del agua en La Inmaculada.

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Las condiciones climáticas también afectaron la operación del sistema de transporte público de Medellín. De acuerdo con el Metro de Medellín, el Metrocable línea J, que conecta San Javier con La Aurora, fue temporalmente sacado de servicio debido a las lluvias. La suspensión se mantiene mientras se presentan las condiciones climáticas que afectan este sector de la ciudad. Los usuarios deben tener en cuenta esta novedad al momento de planear sus desplazamientos.

Ante el panorama, el Siata recomendó transitar con precaución y evitar zonas con empozamientos, pasos a desnivel y sectores cercanos a quebradas que tengan alerta de creciente. Mientras que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRAD) también recordó que cualquier emergencia puede ser reportada a través de la línea 123.

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En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.