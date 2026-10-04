Por: El Espectador

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Durante la mañana del 4 de octubre fueron llevados ante la justicia 16 presuntos miembros de tres facciones pertenecientes al grupo delincuencial La Terraza, que ejercen su influencia en distintos municipios del Valle de Aburrá, Antioquia. Las capturas, logradas por la coordinación entre fiscales del Gaula (grupo investigativo de la Fiscalía para combatir la extorsión y el secuestro) de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y unidades de la Policía Nacional, pusieron en evidencia el alcance de estas estructuras y su incidencia en la vida cotidiana de habitantes, comerciantes y sectores vulnerables de la región, según información de la Fiscalía General de la Nación.

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Las facciones implicadas son conocidas como "Los de la Razón", "Combo 13 de Noviembre" y "La Matecaña", todas vinculadas, de acuerdo con el ente investigador, a conductas como cobros extorsivos, amenazas, desplazamiento forzado y ataques contra el patrimonio de las personas afectadas. En el caso específico de "Los de la Razón", la Fiscalía detalló que esta facción, activa en Sabaneta, se dedicaba a exigir pagos a habitantes y comerciantes, llegando incluso a apropiarse de vehículos de las víctimas para condicionarlos a devoluciones por sumas de dinero. Entre los capturados destacaron Hernando Arturo Mazo Peláez, conocido como “Nando”; Leonardo Restrepo Olaya, alias “Lulo”; Miguel Ángel Ortiz Mejía, alias “Pelu”; y Juan Sebastián Cadena Rodríguez, alias “Cadena”, a quienes se les imputaron delitos como concierto para delinquir, extorsión en grado de tentativa y hurto calificado, todos en circunstancias agravadas.

Respecto al "Combo 13 de Noviembre", la Fiscalía identificó su área de operación en barrios como 13 de Noviembre y Villa Tina. Esta facción, de acuerdo con la investigación, exigía pagos semanales de entre 50.000 y 200.000 pesos colombianos a comerciantes y habitantes, incluyendo recicladores y funcionarios de servicios de telecomunicaciones, todo esto bajo amenazas y presiones extremas, como desalojos con plazos inferiores a 24 horas. Por estos hechos, John Alexander Baquero Rojas, Jorge Iván Flórez Marín ('Jorgito') y Carlos Andrés Hincapié Ríos ('Orejas') fueron presentados ante las autoridades.

Finalmente, la facción La Matecaña fue señalada por la Fiscalía de estar vinculada a la venta de estupefacientes y la extorsión, apuntando contra comerciantes y turistas especialmente en las comunas 5, 6 y 7 de Medellín. José Antonio Giraldo Suárez (‘Cepillo’), cabecilla de la facción, y otros ocho presuntos implicados fueron acusados de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, tortura, secuestro simple y hurto calificado. Uno de los casos relevantes ocurrió en la comuna 5, donde una víctima fue sometida a tortura y atraco tras negarse a pagar una extorsión.

¿Qué delitos se le imputaron a las facciones de La Terraza capturadas en el Valle de Aburrá?

De acuerdo con la Fiscalía, a los miembros de las facciones "Los de la Razón", "Combo 13 de Noviembre" y "La Matecaña" se les imputaron delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, extorsión en grado de tentativa agravada, hurto calificado y agravado, desplazamiento forzado, tortura y secuestro simple, según cada caso específico.

¿Cómo operaban las facciones de La Terraza en municipios del Valle de Aburrá?

Según la Fiscalía General de la Nación, estas facciones operaban imponiendo cobros extorsivos a comerciantes, habitantes y trabajadores de servicios públicos, utilizando amenazas, desplazamientos forzados y apropiación de bienes para presionar el pago de sumas de dinero e imponer su dominio territorial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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