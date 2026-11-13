En medio de hechos impactantes en Colombia, dos personas perdieron la vida y varias más sufrieron heridas tras un grave choque múltiple registrado recientemente en el sector noroccidental de la capital antioqueña.

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El siniestro vial tuvo lugar exactamente sobre la calle 80 con carrera 68, jurisdicción del barrio Córdoba, en inmediaciones del tradicional Cementerio Universal de Medellín.

Según informes iniciales de las autoridades replicados por Blu Radio, un automotor perdió aparentemente su sistema de frenos al bajar por dicha pendiente, embistiendo fatalmente a dos ocupantes de una motocicleta.

Como consecuencia del violento impacto, ambos motociclistas fallecieron instantáneamente sobre la calzada antes de que lograran arribar los primeros equipos paramédicos de socorro urbano.

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La cuenta de la red social X (antes conocido como Twitter) de Antioquia conecta replicó video de la llegada de las autoridades, además de que indicó que la cantidad de heridos fue de 14 personas.

Entre ellas, se indicó que 6 fueron llevadas a centros asistenciales mientras 8 más tuvieron atención médica en el sitio y allí mismo fueron dadas de alta.

🚨 ACTUALIZACIÓN: ACCIDENTE EN LA CALLE 80 DE MEDELLÍN DEJÓ 13 VEHÍCULOS AFECTADOS Y 14 PERSONAS LESIONADAS Nuevos detalles del grave accidente de tránsito registrado este viernes 13 de noviembre en la calle 80, entre las carreras 65 y 95, cerca del Cementerio Universal, en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Movilidad, el furgón involucrado en el siniestro causó afectaciones a 13 vehículos. En cuanto a las personas lesionadas: 6 personas fueron trasladadas a centros asistenciales.

8 personas más recibieron atención médica en el lugar y fueron dadas de alta. En total, 14 personas recibieron atención por parte de los organismos de emergencia. Les compartimos las declaraciones del secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, sobre este accidente. 📍 Medellín, Antioquia. #Medellín #AccidenteDeTránsito #Movilidad #Antioquia #AntioquiaConecta — Antioquia Conecta (@AntConecta) November 13, 2026

Durante su trayectoria descontrolada, el vehículo colisionó igualmente contra al menos otros diez automotores, incluyendo automóviles particulares y motocicletas detenidas aguardando la luz verde del semáforo local.

Varios conductores y acompañantes involucrados en esa colisión en cadena padecieron traumatismos menores, recibiendo valoración médica inmediata por parte del personal asistencial desplazado hacia el sitio.

A través de sus canales oficiales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó el deceso de las dos víctimas y destacó la reacción oportuna de los organismos distritales.

Unidades especializadas de las secretarías de Movilidad y Salud, respaldadas activamente por el Cuerpo Oficial de Bomberos, acudieron rápidamente al punto para controlar riesgos y auxiliar afectados.

“Toda mi solidaridad con las familias de las personas fallecidas. Estamos muy atentos a la evolución de los lesionados”, manifestó el mandatario local mediante su cuenta en la red social X.

Paralelamente, investigadores de la Policía Judicial adscritos a la Secretaría de Movilidad ejecutan el levantamiento técnico de los cuerpos y recolectan evidencias para esclarecer las causas exactas.

Debido a estas diligencias forenses y operativas, las autoridades mantienen restringido el tránsito vehicular en la calle 80 entre la glorieta de Altamira y el Cementerio Universal.

Por consiguiente, la administración distrital recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar congestiones severas y permitir el trabajo fluido de los equipos de emergencia.

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito en Colombia?

Ante un accidente de tránsito en Colombia, los conductores y testigos deben actuar inmediatamente aplicando el protocolo oficial PAS: Proteger, Avisar y Socorrer para salvaguardar vidas humanas.

En primera instancia, resulta fundamental asegurar la zona estacionando el vehículo fuera de la calzada, encendiendo las luces estacionarias y vistiendo el chaleco reflectivo reglamentario.

Además, los implicados deben ubicar los conos o triángulos reflectivos del equipo de carreteras a una distancia aproximada de 30 metros para advertir el peligro.

Seguidamente, corresponde contactar de inmediato a la línea única de emergencias 123 o a la Policía de Carreteras en el numeral #767 detallando ubicación exacta y heridos.

Mientras arriban los organismos especializados, conviene brindar apoyo emocional manteniendo la calma, evitando mover a personas lesionadas salvo peligro inminente de incendio o explosión.

Cuando el siniestro ocasiona únicamente daños materiales sin heridos, la Ley 2251 de 2022 ordena retirar los vehículos de la vía tras recaudar pruebas fotográficas.

Los conductores involucrados deben fotografiar la posición de los automotores, las placas, los daños sufridos y la señalización vial antes de despejar el corredor vehicular.

Asimismo, las partes intercambian datos personales, licencias de conducción, tarjetas de propiedad y pólizas vigentes para formalizar el reporte directo ante sus respectivas compañías aseguradoras.

Por el contrario, si existen personas lesionadas o fallecidas, queda estrictamente prohibido mover los vehículos hasta que las autoridades de tránsito levanten el informe policial.

En estos escenarios graves, resulta indispensable activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, el cual cubre íntegramente la atención médica de las víctimas.

Finalmente, omitir auxilio injustificadamente constituye el delito de omisión de socorro sancionado penalmente en Colombia con prisión y multas económicas según el Código Penal vigente.

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